Borussia Dortmund: Trotz Achtelfinal-Einzug – Fans schlagen Alarm: „Planlos und träge“

Borussia Dortmund hat sich in der 2. Runde des DFB-Pokal mit 1:0 (1:0) gegen Hannover 96 durchgesetzt. Mit Ruhm bekleckerte sich der BVB beim Auswärtsspiel bei dem Zweitligisten aber nicht.

Die Fans von Borussia Dortmund schlagen nach der erneut schwachen Leistung ihrer Mannschaft Alarm. Eine Reaktion auf den blutleeren Auftritt gegen Union Berlin war nicht zu erkennen, das bereitet den Anhängern Sorgen.

Borussia Dortmund: Fans besorgt

Mit 2:0 siegte Borussia Dortmund im DFB-Pokal bei Hannover 96. Youssoufa Moukoko erzielte in der 11. Minute mit entscheidender Hilfe von 96-Verteidiger Bright Arrey-Mbi den Treffer des Tages. Der eingewechselte Jude Bellingham legte in der 71. Minute per Elfmeter, den er zuvor selbst rausgeholt hatte, nach. Viel mehr hatte das Spiel seitens der Dortmunder aber nicht zu bieten.

Die Schwarz-Gelben können sich bei ihrem Schlussmann Gregor Kobel bedanken, dass sie die HDI-Arena ohne Gegentor verließen. Der Schweizer präsentierte sich nach dem Patzer gegen Union Berlin wieder in Top-Form – damit war er aber auch der Einzige.

Schon nach 6. Minuten hatte Hannover die Riesenchance nach einer Ecke. Im Anschluss verhinderte Kobel mehrfach, dass Havard Nielsen (21., 31.), Maximilian Beier (32.) und Hendrik Weydant (54.) nicht für Hannover ausglichen. Zu allem Überfluss kassierte Karim Adeyemi (85.) dann noch noch eine Rote Karte wegen einer Notbremse.

„Mir schwant nichts Gutes“

Trotz Einzug ins Achtelfinale waren die BVB-Fans mit dem Auftritt ihrer Stars nicht einverstanden. Wir haben dir ein paar Reaktionen rausgesucht:

„Für mich ist das leider kein Sieg zum Feiern oder positiv denken. Dafür fehlt mir jeglicher Glauben wie man die nächsten Wochen und Monate mit diesem planlosen Konzept wirklich auf dem Platz bestehen will. Ich sehe bei Terzic leider keinen Plan und kein Konzept.“

„Mir schwant nichts Gutes. Körpersprache, Einsatzwillen, Robustheit … Fehlanzeige. Gegen den 5. der 2. Liga mehr als glücklich in Führung. Man weiß auch gar nicht mehr was man zu solch blutleeren Auftritten sagen soll.“

„Vorne Glück und hinten Kobel. Das waren auch schon die positiven Aspekte zum Spiel.“

„Man kann wieder individuell einige Spieler rauspicken, aber wie Terzic diese Mannschaft vorbereitet, wirft mir viele Fragezeichen in den Kopf. Das ist so oft absolut planlos und träge.“

„Jede Woche denke ich mir: „Schlechter gehts eigentlich nicht mehr“. Aber Meunier, Can und Hazard beweisen mir kontinuierlich das Gegenteil“

„Die Leistung ist und bleibt schlecht. Ich sehe da keine Verbesserungen“

Das Soll hat Borussia Dortmund im DFB-Pokal erfüllt – vielmehr allerdings auch nicht. Kommenden Samstag (15.30 Uhr) geht es in der Bundesliga weiter. Der BVB empfängt den VfB Stuttgart im Signal-Iduna-Park.