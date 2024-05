BVB schlägt auf dem Transfermarkt zu – ER könnte die große Überraschung werden

Die Saison der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund hätte wohl kaum besser laufen können. Das Team von Trainer Jan Zimmermann findet sich einen Spieltag vor Saisonende auf Tabellenplatz elf wieder, kann bei einem Sieg gegen den bereits feststehenden Absteiger aus Halle sogar auf Platz acht schielen. Nun scheint man für die kommende Spielzeit aufzurüsten – und bedient sich dafür in der zweiten Liga!

Wie die „Bild“ berichtet, hat der BVB mit Yannik Lührs einen deutschen U20-Nationalspieler verpflichtet. Der gebürtige Hannoveraner ist bei den 96ern in der Innenverteidiger-Hierarchie nur auf Platz vier, darf somit auf nicht allzu viel Spielzeit hoffen. Nun der Wechsel zu Borussia Dortmund, bei denen Lührs auf einen alten Bekannten trifft.

Borussia Dortmund: Lührs und Zimmermann mit 96-Vergangenheit

Denn mit Jan Zimmermann steht bei der zweiten Mannschaft des BVB ein Cheftrainer am Spielfeldrand, den Lührs bestens aus seiner Zeit in Hannover kennen sollte. Während Zimmermann im Jahr 2021 noch Cheftrainer in Hannover war, spielte Lührs für die U19 und U23 der Niedersachsen. Nun kommt es also zum Wiedersehen.

Und das lassen sich die Dortmunder Einiges kosten. Nach „Bild“-Informationen soll der BVB 400.000 Euro auf den Tisch legen. Eine in der dritten Liga durchaus stattliche Ablösesumme für einen Neuzugang. Für die zweite Mannschaft des BVB jedoch kein Problem: Alleine durch die Verkäufe von Nnamdi Collins (Frankfurt) und Hendry Blank (Salzburg) nahm man in dieser Saison fast zehn Millionen Euro ein.

Lührs ohne Perspektive in Hannover

Für Lührs selbst dürfte der Schritt zum BVB genau der richtige Schritt sein. Bei Hannover 96 hat er mit Marcel Halstenberg, Phil Neumann und Bright Arrey-Mbi gleich drei Konkurrenten vor der Nase, die allesamt in dieser Saison zu überzeugen wussten und keine Abgangsgedanken hegen.

Hoffnungen auf viel Spielzeit hätte sich Lührs in Hannover also nicht machen dürfen. Genau diese winkt ihm nun in der zweiten Mannschaft des BVB. Für die geringe Ablöse kann der U-Nationalspieler für Dortmund zum echten Schnäppchen werden.