Borussia Dortmund: Fans geben Traum nicht auf – diese Star-Chance bietet sich vielleicht nie wieder

Jahr für Jahr hoffen die Fans von Borussia Dortmund auf spektakuläre Neuzugänge. Zahlreiche Gerüchte regen zum Träumen an – doch viel kommt dabei meist nicht raus. Und dennoch gibt es einen Namen, der wohl in jedem Transferfenster früher oder später die Runde macht.

Die Rede ist von Hakim Ziyech. Seit langem hegen die Fans von Borussia Dortmund den Traum, den Marokkaner einmal im schwarz-gelben Trikot zu sehen. Nun könnte sich diese Chance das letzte Mal für eine lange Zeit bieten.

Borussia Dortmund: Ziyech auf dem Markt

Er war einer der großen Stars der goldenen Generation von Ajax Amsterdam. 2019 stürmten die Niederländer sensationell ins Halbfinale der Champions League. Daraufhin folgte der große Ausverkauf und Ziyech war einer der begehrtesten Spieler.

Er landete schließlich bei Chelsea London, wo er bis heute nicht glücklich wurde. Bereits vor einem Jahr wurde über ein Interesse von Borussia Dortmund spekuliert. Ein Wechsel kam aber ebenso wenig zustande, wie im Sommer. Aber jetzt kommt das Offensiv-Ass eventuell wieder auf den Markt.

Chelsea zum Verkauf bereit?

Der Vertrag des 29-Jährigen läuft zwar noch bis 2025, doch ein vorzeitiger Abgang rückt wieder in den Fokus. So soll Newcastle United großes Interesse an einer Verpflichtung haben – das berichtet das Portal „90min“. Sollte sich Chelsea gesprächsbereit zeigen, wäre das vielleicht die letzte Chance für Borussia Dortmund sich noch einmal um einen Fan-Traum zu bemühen.

Hakim Ziyech wird in London nicht glücklich. Foto: Foto: imago images/News Images

Zwar hat Newcastle natürlich eine immense finanzielle Stärke, doch Ziyechs Wert erlebte in den letzten Monaten und Jahren eine Talfahrt. Unbezahlbar wäre er für den BVB sicher nicht. Zudem könnte Ziyech auf den Außenbahnen eine große Baustelle des Vizemeisters schließen. Zieht es den Marokkaner am Ende tatsächlich zu Newcastle würde er dort vermutlich den letzten großen Vertrag seiner Karriere unterschreiben – und die Dortmunder-Fans hätten ihn nie im Ruhrgebiet gesehen.

Borussia Dortmund: Ruhiger Januar

Dass der BVB allerdings wirklich Interesse hegt, darf bezweifelt werden. Der Januar verläuft bei den Dortmundern äußerst ruhig. Wäre es nicht um die Meunier-Verletzung und den daraus resultierenden Wechsel von Julian Ryerson gewesen, hätte es vielleicht gar keinen Neuzugang gegeben.

Weitere Nachrichten:

Zudem hat Borussia Dortmund in diesem Jahr bereits ordentlich Kohle in die Hand genommen. Einen weiteren zweistelligen Transfer würden die Bosse daher vermutlich zwei Mal überdenken.