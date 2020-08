Borussia Dortmund: Erling Haaland spricht über Mega-Talent Moukoko – „Ich glaube nicht, dass...“

Wenn ein Wunderkind über das andere Wunderkind schwärmt!

Nun ja, Erling Haaland ist mit 20 dem Kindesalter gerade so entwachsen. Dennoch ist der Youngster von Borussia Dortmund noch immer getrost als großes Versprechen für die Zukunft zu sehen.

Borussia Dortmund: Haaland adelt BVB-Juwel Moukoko

Jetzt hat sich Haaland über Youssoufa Moukoko geäußert. In einer Presserunde im Trainingslager in Bad Ragaz sagte der Norweger in Diensten von Borussia Dortmund: „Er ist viel besser als ich, als ich 15 Jahre alt war. Er trainiert beim BVB mit den Profis. Als ich 15 war, habe ich in meiner Heimatstadt Bryne in der Jugend gespielt.“

Weiter erklärt Haaland: „Ich will nicht zu viel Druck auf ihn ausüben, aber ich denke, ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben einen so guten 15-Jährigen wie ihn gesehen habe“, zitiert ihn die „Bild“.

Irre Torquote

Ein Ritterschlag der BVB-Tormaschine. Kein Wunder: Moukokos Bilanz als 15-Jähriger ist schlicht atemberaubend. In 120 Spielen in der BVB-Jugend knipste er sagenhafte 183-mal.

Jetzt wurde er mit 15 (!) zu den Profis befördert, durfte mit ins Trainingslager.

Das ist Youssoufa Moukoko:

Geboren am 20. November 2004 in Yaoundé (Kamerun)

Er lernte das Fußballspielen beim FC St. Pauli und schloss sich 2016 der BVB-Jugend an

Dort brach Moukoko in den vergangenen Jahren alle Rekorde. Seit dieser Saison zählt er zur Dortmunder U19

Ab dieser Saison zählt er erstmals zum Kader der Profis

In der Bundesliga darf er erst mit 16 Jahren spielen

Auf seinen ersten Profi-Einsatz muss Moukoko aber noch ein bisschen warten. Am 20. November wird er 16, dann darf er erst für die Profis auflaufen. Ein BVB-Sturm mit Haaland und Moukoko? Die BVB-Fans würden sicher nicht Nein sagen! (ms)