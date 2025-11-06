Wieder Guirassy-Sorgen bei Borussia Dortmund! Jetzt wird es ernst

Eine Gewichtsklasse zu hoch war Manchester City für Borussia Dortmund. Am Mittwochabend unterlag der BVB bei den Engländern trotz aller Mühen deutlich und chancenlos 1:4 (0:2). Kein Beinbruch gegen so ein Weltklasse-Team – doch Serhou Guirassy bereitete so manchem wieder Kopfschmerzen.

Der Star-Stürme von Borussia Dortmund wurde von der City-Abwehr komplett aus dem Spiel genommen. Doch es war nicht nur das. Er wirkte überspielt, hatte kaum Bindung zum Spiel, flog fast mit Rot vom Platz und musste nach einer guten Stunde raus. Die Startelf-Pause in Frankfurt – sie hat offenbar nur bedingt geholfen.

BVB-Star Guirassy bereitet wieder Kopfschmerzen

Seine Torflaute konnte der Guineaer in Augsburg (1:0) beenden. Doch schon bei den Fuggerstädtern gelang ihm abseits des Treffers, den ihm die FCA-Abwehr fürstlich servierte, wenig bis nichts. Und so ging es am Mittwoch im Emirates weiter. Schon vor dem Spiel war allen klar: Will man hier für eine Überraschung sorgen, braucht es einen eiskalten Guirassy in Top-Form. Doch davon war er wieder weit entfernt.

Seine Bemühungen waren ihm nicht abzusprechen, gelingen wollte ihm aber praktisch nichts. Und auch seine Körpersprache war deutlich – der Frust war sichtbar. Von der Form, die er zum Saisonstart und über die gesamte letzte Champions-League-Saison hatte, ist der 29-Jährige weiter meilenweit entfernt. Seine einzige echte Torchance hatte er in der 65. Minute, als er aus spitzem Winkel danebenschoss. Danach wurde er ausgewechselt. So früh wie noch nie in dieser Saison.

Guirassy ein Schatten seiner selbst

Dass Kovac diese Möglichkeit überhaupt hatte, war auch der Gnade des Schiedsrichter-Teams zu verdanken. Guirassys heftiger Tritt auf den Knöchel von Jeremy Doku hätte auch mit Rot geahndet werden können. Doch nach kurzem VAR-Kontakt durfte der BVB-Stürmer weiterspielen. Hier mehr zu der Szene.

Es war nicht das Spiel von Serhou Guirassy – schon wieder nicht. Die „Lebensversicherung“ von Borussia Dortmund, so nannte Trainer Niko Kovac ihn noch vor wenigen Monaten, bereitet aktuell Sorgen. Das selbst das Augsburg-Tor nichts änderte, macht die Lage noch ernster.