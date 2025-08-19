Kehl schielt auf Mega-Juwel! Schnappt Borussia Dortmund in Barcelona zu?

Die Stimmung bei Borussia Dortmund könnte vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison besser sein. Vor allem das bisher ruhige Verhalten des BVB auf dem Transfermarkt lässt viele Fans kochen. Der Tenor: Der Kader ist schlichtweg zu dünn.

Dass sich im Pokalspiel gegen Rot-Weiss Essen nun auch noch Yan Couto schwerer verletzt haben könnte, hilft Borussia Dortmund nicht gerade weiter. Nun könnte Sportdirektor Kehl jedoch endlich wieder zuschlagen. Greift Schwarz-Gelb beim FC Barcelona zu?

Fernandez im Anflug auf Borussia Dortmund?

Die Jugendakademie des FC Barcelona hat in der Vergangenheit regelmäßig große Talente hervorgebracht. Spieler wie Gavi oder Lamie Yamal entwickelten sich in „La Masia“ zu Weltstars. Das scheint auch Borussia Dortmund nicht entgangen zu sein. Denn wie der Journalist Gianluigi Longari nun wissen will, soll sich der BVB mit Barca-Juwel Guille Fernandez beschäftigen.

Konkret soll es in dieser Causa allerdings noch nicht sein. Dem Bericht zufolge soll sich Schwarz-gelb lediglich Informationen über den Spieler eingeholt haben. Von einem Angebot – geschweige denn einem Transfer – ist man beim BVB also wohl noch weit entfernt. Allzu viel Zeit sollten sich die Dortmunder Verantwortlichen allerdings nicht mehr lassen, denn schon am 1. September schließt das Transferfenster.

Fernandez mit starken Zahlen in Barcelona

Doch wer ist eigentlich dieser Guille Fernandez? Der 17-Jährige ist ein echtes Eigengewächs des FC Barcelona. Im Umland der Millionenstadt geboren, schloss sich der zentrale Mittelfeldspieler vor einigen Jahren dem FCB an, nachdem er zuvor bei Stadtrivale Espanyol gekickt hatte. In der vergangenen Saison überzeugte er in Barcas zweiter Mannschaft mit starken sieben Treffern und einer Vorlage in insgesamt 32 Pflichtspieleinsätzen.

Der Vertrag des spanischen U19-Nationalspielers bei den Katalanen läuft noch bis 2027. Für Fernandez‘ Dienste müsste Borussia Dortmund also eine entsprechende Ablöse auf den Tisch legen. Wie hoch diese sein könnte, lässt sich derzeit nur mutmaßen. Ein attraktiver Spieler ist der Teenager für den BVB jedoch allemal.