Borussia Dortmund: Legende Kevin Großkreutz rührt BVB-Fans zu Tränen – „Habe immer noch...“

Heute vor 09 Jahren - Deutscher Meister ist nur der BVB 🖤💛 Kein Mensch hat vor der Saison mit uns gerechnet! Wirklich niemand. Was dann passiert ist, war einfach nur der Wahnsinn 🙏 Der BVB ist durch die Liga marschiert. Wir haben den großen FC Bayern mal so richtig geärgert und die Blauen an die Wand gespielt. Was waren wir für eine junge und hungrige Truppe mit ein paar erfahrene Leute wie zb. @sebastiankehl5 @owomuck @kuba.blaszczykowski und @romanweidenfeller_1 Der Zusammenhalt war innerhalb der Mannschaft und den Fans gigantisch 💯 Ein positiv bekloppter Trainer an der Außenlinie und eine Mannschaft die den Ball gejagt hat. Habe immer noch Gänsehaut, wenn ich an das Spiel gegen Nürnberg denke. @bvbnobby gibt das 1:0 und 2:0 für den @fckoeln durch und ich wusste auf dem Platz, wir/ich bin Deutscher Meister mit meinem Verein. Das Stadion ist explodiert. Ich höre es immer noch 💪🏻 Was danach passiert ist, war und bleibt unbeschreiblich 💯 Danke an die komplette Mannschaft , dem Trainerstab, alle drum herum und den besten Fans der Welt für das unvergessene Erlebnis. Wir können immer stolz darauf zurückblicken🤜🏻🤛🏻 Genießt den Tag heute Borussen 🖤💛 #fürimmerdeutschermeister @bvb09