Borussia Dortmund: Kobel-Drama! Schlechter hätte es nicht laufen können

Jahrelang hatte er auf diesen Moment warten müssen, nach der EM ist endlich so weit. Ab sofort ist Gregor Kobel nicht mehr nur bei Borussia Dortmund die Nummer 1, sondern auch in der Nationalmannschaft der Schweiz (hier mehr erfahren). Hinter Yann Sommer hatte er lange ausharren müssen.

+++ Krasse Verkündung! Entscheidung um Kobel lässt BVB-Fans staunen +++

Während der aktuellen Länderspielpause wartete also Kobels Debüt als Schweizer Stammtorwart. Doch dieses ging gleich mal komplett nach hinten los. Die Mannschaft des Keepers von Borussia Dortmund erwischte eine desaströse zweite Halbzeit.

Borussia Dortmund: Kobel hat das Nachsehen

In der Nations League befindet sich die Schweiz in einer Gruppe mit Spanien, Serbien und Dänemark. Zum Auftakt ging es gegen die dänischen Nordmänner. Doch die Begegnung lief überhaupt nicht so, wie sich die Eidgenossen das erhofft hatten – dafür aber aus dem Ruder.

Ebenfalls spannend: Dortmund-Fans schockiert – „Das kann nicht wahr sein“

Kurz vor der Halbzeit hatte Kobel noch mit einer starken Parade das Gegentor verhindert. Im zweiten Durchgang krachte es dann. Zunächst sah Gladbachs Nico Elvedi für eine Notbremse die Rote Karte. Die Überzahl nutzte Dänemark in der 82. Minute, als der kurz zuvor erstmals eingewechselte Patrick Dorgu Kobel mit einem Tunnel überwand.

Doch es kam noch bitterer für den Keeper von Borussia Dortmund und seine Landsleute. Kurz nach dem Tor wurden gleich fünf Spieler (drei Schweizer) für eine Rudelbildung mit Gelb bedacht. Danach verloren die Kobel-Kollegen die Nerven. Granit Xhaka, einer der Rudelführer, ging kurz danach hart in einen Zweikampf und sah Gelb-Rot. In der Nachspielzeit erhöhte Dänemark dann auf 2:0 und holte den Sieg.

Schweiz schon unter Druck

Damit steht die Mannschaft von Trainer Murat Yakin im zweiten Spiel bereits stark unter Druck. Ohne Kapitän Xhaka und Elvedi muss der deutsche Nachbar gegen Spanien ran. Die mühten sich parallel zur Schweiz zu einem Unentschieden gegen Serbien.

Noch mehr Nachrichten kannst du hier lesen:

Auch gegen den Europameister wird Kobel wieder im Tor stehen – solange keine Verletzung dazwischen kommt. Doch die Aufgabe ist äußerst schwierig. Seinen Start als neue Nummer 1 seines Landes hatte sich der Keeper von Borussia Dortmund sicherlich angenehmer vorgestellt.