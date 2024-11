Borussia Dortmund: Drama um Kobel – jetzt herrscht bittere Gewissheit

Gespannt schauten am Freitagabend (15. Oktober) alle Fans von Borussia Dortmund nach Zürich. Gregor Kobel feierte sein Comeback nach seiner Verletzung, stand für die Schweizer Nationalmannschaft gegen Serbien gleich in der Startelf.

Dabei avancierte der Schlussmann von Borussia Dortmund sogar kurzzeitig zum Helden. Den bitteren Abstieg der Schweiz in der Nations League konnte Gregor Kobel allerdings auch nicht mehr verhindern.

Borussia Dortmund: Kobel hält Elfmeter

Drei Spiele fehlte Kobel zuletzt bei Borussia Dortmund. Gegen Leipzig, Graz und Mainz musste er mit Hüftproblemen passen. Dass er nun trotzdem für die Nati nominiert wurde und nach überstandener Verletzung sofort wieder ins Tor musste, dürfte beim BVB nicht bei allen für Freudensprünge gesorgt haben.

Kobel zeigte allerdings eindrucksvoll, dass er wieder 100 Prozent fit ist. In der 55. Minute parierte der BVB-Keeper spektakulär einen Elfmeter von Aleksandar Mitrovic. Der Serbe zielte in die Mitte. Kobel war bereits auf dem Weg in die linke Ecke, konnte den Ball aber noch mit seinem Fuß abwehren.

Schweiz steigt in der Nations League ab

Damit hielt Kobel die Hoffnungen der Schweiz aufrecht. In der 78. Minute brachte Zeki Amoundi die Nati sogar in Führung, doch kurz vor Schluss erzielte Aleksa Terzic (88.) den Ausgleich für Serbien und besiegelte damit den Abstieg der Schweiz.

In der Gruppe 4 der Nations League Liga A steht die Schweiz hinter Serbien, Dänemark und Spanien auf dem letzten Platz. Selbst ein Sieg gegen Spanien im letzten Gruppenspiel am Montag (18. November) würde der Nati nicht mehr helfen. Der Abstieg in die Liga B ist nicht mehr zu verhindern.