Borussia Dortmund gratuliert VfL Bochum – diese Worte sind ein Schlag für alle Schalker

Als faire Sportsmänner haben es sich die Spieler von Borussia Dortmund natürlich nicht nehmen lassen, dem VfL Bochum zum Wiederaufstieg in die Bundesliga zu gratulieren!

Doch die Worte, die der BVB wählt, dürften sich für die Fans des FC Schalke 04 wie ein Schlag ins Gesicht anfühlen.

Borussia Dortmund gratuliert VfL Bochum – und streut Salz in die Schalker Wunden

Am 13. März 2010 standen sich Borussia Dortmund und der VfL Bochum zuletzt in der Bundesliga gegenüber. Entstand: 4:1 für den BVB. Dortmund wurde am Saisonende Fünfter, Bochum stieg als 17. aus der Bundesliga ab. Doch jetzt ist der VfL nach elf Jahren zurück im Oberhaus!

Natürlich gratulierten die Schwarz-Gelben ihrem Pott-Nachbar auf Twitter. „Glückwunsch nach Bochum!“ schreibt der BVB. „Freuen uns auf das Derby in der nächsten Saison.“

👏 Glückwunsch nach Bochum! Freuen uns auf das Derby in der nächsten Saison.



Willkommen zurück auch, @kleeblattfuerth! https://t.co/m49IDK2M2u — POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 23, 2021

Ein Satz, den wahrscheinlich kein Schalker Fan gerne hören würde...

BVB-Derby gegen Bochum – Schalke muss in der zweiten Liga ran

Schwarz-Gelb gegen Königsblau – die Mutter aller Derbys. Doch nach der Horror-Abstiegssaison des FC Schalke 04 heißt es ihm Revier jetzt: Schwarz-Gelb gegen Blau-Weiß. Dortmund gegen Bochum.

---------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Diese Ansage der Konkurrenz geht jetzt nach hinten los! „Ihr habt versagt“

Borussia Dortmund: Konkurrenz lauert! Muss der BVB jetzt handeln?

Borussia Dortmund: Vertragsverlängerung lässt BVB-Fans jubeln

---------------

Die Schalker dagegen müssen im nächsten Jahr in Liga Zwei gegen starke Gegner wie Bremen, Hamburg, Düsseldorf und möglicherweise auch Köln um den Wiederaufstieg kämpfen.

BVB-Fans freuen sich aufs „kleine Revierderby“

Die BVB-Fans freuen sich jedoch enorm, dass sie trotz S04-Abstieg nicht auf ein Revier-Derby verzichten müssen:

Kleines Revierderby > Revier-Derby anyways

Ein Rivale geht runter und einer kommt hoch. Genau das, was wir gebraucht haben.

Wenigstens ein Derby. Glückwunsch, VfL!

Jaaaaawohl! Wir freuen uns mit euch und auf euch!

Glückwunsch nach Bochum, da hätten wir ja doch ein Derby. Was wäre der Pott ohne?

Die Duelle zwischen der Star-Truppe des BVB und dem Aufsteiger aus Bochum dürften spannend werden. Zwar sind die Dortmunder natürlich in der Favoritenrolle, gegen Aufsteiger sahen die Schwarz-Gelben zuletzt aber nicht sonderlich gut aus.

Gegen die Überflieger von Union Berlin setzte es in zwei Spielzeiten bereits zwei Pleiten für den BVB. Und im Dezember 2020 besiegelte die 1:5-Niederlage gegen Aufsteiger Stuttgart das Aus von Ex-Trainer Lucien Favre. (at)