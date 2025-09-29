Borussia Dortmund buhlt um Mega-Juwel – doch die Konkurrenz ist groß

Borussia Dortmund ist seit Jahren für eines bekannt: Mega-Talente verpflichten und sie gewinnbringend für große Summen verkaufen. Zuletzt ging diese Transfer-Strategie bei Schwarz-Gelb etwas unter. Doch jetzt könnte sich erneut ein solcher Transfer anbahnen.

Der 16-jährige Gilberto Mora begeistert aktuell in Mexiko. Schon nach wenigen Spielen mit Club Tijuana in der Liga MX ist er ein gefragtes Talent. Borussia Dortmund und der FC Bayern haben laut Berichten großes Interesse an ihm. Mora gilt als einer der spannendsten Nachwuchsspieler Nordamerikas.

Borussia Dortmund mit geringer Favoritenrolle

Neben Borussia Dortmund und Bayern sind auch internationale Top-Klubs wie Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin an Mora interessiert. Zudem wollen Vereine aus der Premier League und sogar Inter Miami beim Werben um das Talent mitmischen. Der Klub um Lionel Messi sieht sich jedoch nur als Außenseiter im Rennen.

„TBR Football“ berichtet, dass der FC Chelsea derzeit die besten Chancen auf Mora hat. Der Verein war in der Vergangenheit oft früh bei jungen Talenten aktiv. Auch Real Madrid wird für einen realistischen Kandidaten gehalten. Der BVB und andere europäische Klubs haben wegen Moras ungebundener Haltung aktuell nur Außenseiter-Chancen.

BVB behält Mora im Auge

Mora erzielte in elf Einsätzen fünf Tore und eine Vorlage. Trotz des Interesses europäischer Klubs möchte er in Mexiko bleiben und sich weiterentwickeln. Da FIFA-Regeln internationale Wechsel vor seinem 18. Geburtstag untersagen, konzentriert sich Mora auf seine derzeitige Karriere. Ein Vorvertrag ist unwahrscheinlich.

Momentan spielt Mora bei der U20-WM in Chile beeindruckend für sein Land. Sollte er seine Form halten, könnte er es bald bis zur Heim-WM 2024 schaffen. Mit seinen konstant starken Leistungen bleibt er für Borussia Dortmund und andere Vereine ein spannendes Talent. Möglicherweise wird Mora in Zukunft ein wichtiger Name im europäischen Fußball.