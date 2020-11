Borussia Dortmund: Transfer-Gerücht um Skandinavien-Bomber – seine Bilanz erinnert an Erling Haalands

Dortmund. Borussia Dortmund ist bekannt dafür, sich Talente zu angeln, bevor sie andere Teams entdecken.

Die Liste der Supertalente allein im aktuellen Kader ist lang: Jadon Sancho, Erling Haaland, Jude Bellingham und Giovanni Reyna - von Youssoufa Moukoko erst gar nicht angefangen.

Borussia Dortmund: Nächster Youngster aus Skandinavien im Visier?

Doch für die Verantwortlichen von Borussia Dortmund kein Grund zum Ausruhen. Denn die Top-Talente sind bekanntlich heiß begehrt. Und entsprechend manchmal schneller weg, als den BVB-Fans lieb ist.

Gerade Erling Haaland wird nach nur einem Jahr im Gelb-Schwarzen-Dress mit Teams wie Real Madrid und Manchester United in Verbindung gebracht. Wie lange der Norweger in Dortmund bleibt? Schwer zu sagen. Aber da die Erfahrungen mit dem norwegischen Wunderkind sind gut. Warum also nicht noch einen Skandinavien-Bomber?

Forss sorgt in London für Furore

Mit Marcus Forss steht einem Bericht des Portals „TEAMtalk“ schon der nächste in den Startlöchern. Der 21-Jährige kommt aus Norwegens Nachbarland Finnland - und sorgt derzeit in Englands zweitklassiger Championship für Furore.

-----------------------------------

News zum BVB:

-----------------------------------

Vier Tore in der Liga und zwei im Pokal stehen auf der Habenseite des Angreifers des FC Brentford. Hier kommt der Mittelstürmer meist als Edeljoker zum Einsatz. Im Schnitt traf er alle 29 Minuten. Eine Bilanz die fast ein wenig an Erling Haaland (20) erinnert.

Auch Union Berlin soll Interesse haben

Die Dortmunder Scouts sind laut dem Bericht des Portals angetan vom 21-Jährigen, der kürzlich erstmals für die Nationalmannschaft berufen wurde. Forss wäre mit einem Marktwert von 1,80 Millionen Euro derzeit noch ein Schäppchen. Doch sein Vertrag in London läuft noch bis Sommer 2023.

Marcus Forss - einer für den BVB? Foto: imago images

Ohnehin wäre Forss für den BVB wohl noch keine sofortige Verstärkung. Daher stünde eine Leihe zunächst im Raum. Doch auch Dortmunds Liga-Rivale Union Berlin soll am Youngster aus Turku interessiert sein. (ms)