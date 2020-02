Michael Zorc und Co. machten im Januar die eine oder andere Verpflichtung perfekt, um im Titelrennen der Bundesliga weiter vorne dran zu bleiben.

Bundesliga: BVB-Geheim-Coup am Deadline Day! Diese Verpflichtung kommt jetzt erst ans Licht

Dortmund. Während die Fans von Borussia Dortmund in der zurückliegenden Winter-Transferperiode die Verpflichtungen von Erling Haaland und Emre Can feierten, bastelte der BVB im Hintergrund an einem weiteren Deal. Ob dieser Spieler die Bundesliga bald ähnlich verzückt wie Haaland?

Bis zur letzten Minute hatten die Fans gezittert. Dann gab Borussia Dortmund endlich die Verpflichtung von Emre Can bekannt. Der deutsche Nationalspieler war nach Erling Haaland der zweite Star-Einkauf des BVB – und sollte er in der Bundesliga nur halb so gut einschlagen wie sein norwegischer Teamkollege, dürfte es ein gelungener Transfer gewesen sein.

Im Gegenzug trennte sich der Ruhrpott-Klub auch von zwei Spielern. Julian Weigl schloss sich Benfica Lissabon an, Jacob Bruun Larsen läuft künftig für die TSG Hoffenheim auf.

Auch Emre Can wechselt zu Borussia Dortmund. Foto: Borussia Dortmund

Doch Borussia Dortmund war nach den Verpflichtungen von Haaland und Can noch ein drittes Mal auf dem Transfermarkt tätig. Wie erst jetzt durchsickerte, hat sich der BVB noch einen weiteren Spieler unter den Nagel gerissen.

Bekannt wurde der Geheim-Coup erst am Tag nach Schließung des Transferfensters. Wie der belgische Erstligist SV Zulte Waregem vermeldete, wechselt der marokkanische Jugend-Nationalspieler Hotman El Kababri vom RSC Anderlecht nach Waregem.

Und was hat Borussia Dortmund damit zu tun?

Laut übereinstimmender Medienberichte aus Belgien und Deutschland hat nicht Wagerem, sondern der BVB El Kababri gekauft. Demnach verpflichteten die Schwarzgelben den 20-Jährigen und liehen ihn prompt an den SV Zulte aus.

Ein klares Indiz für die Richtigkeit der Berichte: Bei seiner Vorstellung in Waregem posiert El Kababi im BVB-Trikot.

👋 El Kababri definitief naar Dortmund. De Duitsers lenen hem dit seizoen uit aan Zulte-Waregem. Bonne chance, Hotman! 💜⚪️ #ElKababri pic.twitter.com/swL6A6vEgA — De 12e Man - RSCA (@de12eman_rsca) January 31, 2020

Beim aktuellen Tabellenachten der „Jupiler League“ bleibt der Rechtsverteidiger dem Vernehmen nach bis 2021 – der Leihvertrag enthält die Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr. Gleichzeitig kann der BVB seinen Neuzugang jederzeit nach Dortmund holen.