Borussia Dortmund enthüllt: Das verdienen die BVB-Profis!

Über dieses Thema herrscht bei Borussia Dortmund für gewöhnlich absolutes Stillschweigen. Über die exakten Gehälter der Profis und Bosse können Fans nur spekulieren.

Doch nun gibt Borussia Dortmund selbst einen überraschenden Einblick in die Finanzen. Dieser lässt darauf schließen, wie lukrativ ein Profivertrag beim deutschen Vizemeister ist. Auch das Gehalt von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wird transparent gemacht.

Borussia Dortmund: Geschäftsbericht lüftet Details

Dem aktuellen Geschäftsbericht des BVB sind interessante Details zu entnehmen. So gab der Verein für Personal im letzten Jahr rund 231 Millionen Euro aus. Diese Summe bezieht sich auf sämtliche 800 Mitarbeiter des Klubs.

Von besagter Summe entfallen rund 181 Millionen Euro auf den Lizenzspieler-Bereich, was einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Wie viel genau einzelne Spieler verdienen wird nicht verraten, allerdings kann man anhand der Summe grob ausrechnen, dass ein BVB-Profi im Schnitt knapp 500.000 im Monat bzw. sechs Millionen Euro im Jahr verdient.

So viel verdienen die Spieler. Foto: IMAGO / Laci Perenyi

So hoch ist Watzkes Gehalt

Genauere Angaben lassen sich zum Gehalt von BVB-Boss Watzke finden. Demnach verdiente er im abgelaufenen Geschäftsjahr 2,2 Millionen Euro (zuvor 1,9). Seine Kollegen Thomas Treß (952.000 Euro) und Carsten Cramer (970.000 Euro) verdienen deutlich weniger.

Allerdings liegen die Gehälter weiterhin unter dem Level, welches sie vor Ausbruch der Corona-Pandemie hatten. Sowohl Spieler als auch Vorstände hatten beim BVB in dieser Zeit auf Teile ihrer Gehälter verzichtet.

Borussia Dortmund will bei Spielerverträgen neue Wege gehen

Zudem hatte der Klub unlängst angekündigt, in Zukunft die Verträge mit den Spielern umstrukturieren zu wollen. So will man auf niedrigere Grundgehälter und dafür auf größere Prämienausschüttungen setzen.

So sollen Verluste bei sportlichem Misserfolg besser ausgeglichen werden können. Vergangene Saison enttäuschte Borussia Dortmund vor allem in den internationalen Wettbewerben und verspielte damit hohe Einnahmen.