Borussia Dortmund: Hammer-Wende um Niclas Füllkrug! Klub macht Ernst

Borussia Dortmund hat mit Serhou Guirassy einen Top-Stürmer an Land ziehen können. Der 27-Tore-Mann aus der vergangenen Saison soll den BVB zurück an die Bundesligaspitze schießen.

Doch was bedeutet das für Niclas Füllkrug? Die Zukunft des 30-Jährigen bei Borussia Dortmund ist nach der Guirassy-Ankunft keineswegs in Stein gemeißelt. Zuletzt galt ein Abgang zum AC Mailand sogar als realistisches Szenario. Jetzt könnte sich aber noch ein weiterer Top-Klub einmischen.

Borussia Dortmund: Atletico will Mega-Ablöse für Füllkrug zahlen

Wie die „Bild“ berichtet, soll sich Atletico Madrid um die Dienste von Füllkrug bemühen, nachdem der Klub aus der spanischen Hauptstadt Alvaro Morata nach Mailand hat ziehen lassen. Die Rojiblancos sollen sogar bereit sein, rund 30 Millionen Euro für den BVB-Spieler zu zahlen. Ein Teil der Ablösesumme soll dabei in Form von Bonuszahlungen nach Dortmund fließen.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Rückschlag auf dem Transfermarkt – Juwel gibt BVB einen Korb

Vor allem Atletico-Trainer Diego Simeone soll dem Bericht zufolge auf Füllkrugs Qualitäten stehen. Seine Auftritte bei der EM und in der Champions League, in der der Stürmer beim 4:2-Viertelfinalsieg gegen Atletico sogar selbst traf, sollen Trainer und Vereinsführung überzeugt haben. Zudem passt Fülkrug mit seinen 31 Jahren in die Altersstruktur der Madrilenen, die viele ältere Spieler in der ersten Reihe haben.

BVB winkt sattes Transferplus

Sollte ein Verkauf des gebürtigen Hannoveraners tatsächlich über die Bühne gehen, darf man sich in Dortmund über ein dickes Transferplus freuen. Im vergangenen Sommer wechselte der Stürmer für ca. 17 Millionen Euro aus Bremen zum BVB. Die Einnahmen aus einem Füllkrug-Deal würden also ordentlich Kapital in die Dortmunder Kassen spülen.

Zudem würde man das Überangebot auf der Stürmerposition beim BVB zumindest etwas aufweichen. Mit Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko warten hinter Füllkrug und Serhou Guirassy derzeit noch zwei weitere Angreifer auf ihre Chance im schwarz-gelben Trikot.