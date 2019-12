Borussia Dortmund – Düsseldorf im Live-Ticker: Pflichtsieg oder Patzer für den BVB?

Dortmund. Samstagnachmittag, 14. Bundesliga-Spieltag: Im Signal Iduna Park kommt es zur Begegnung Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf.

Der kriselnde BVB und der kritisierte Coach Lucien Favre stehen vor einer entscheidenden englischen Woche: Nach dem Duell zwischen Dortmund und Düsseldorf warten Slavia Prag und Mainz 05 auf die Schwarzgelben. Drei Spiele, die allesamt gewonnen werden müssen – im schlimmsten Fall könnte Dortmund den Anschluss an die Tabellenspitze der Bundesliga verlieren sowie aus der Champions League herausfliegen.

BVB Dortmund – Düsseldorf im Live-Ticker

Kehrt Borussia Dortmund mit Trainer Lucien Favre im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf wieder zu alter Stärke zurück?

Wir versorgen dich mit allen Infos zum Spiel Dortmund – Düsseldorf im Live-Ticker.

----------

Mögliche Aufstellungen:

Borussia Dortmund: Bürki – Akanji, Weigl, Zagadou – Hakimi, Brandt, Witsel, Guerreiro – Reus, Sancho – Götze

Düsseldorf: Steffen – Zimmermann, Adams, Hoffmann, Gießelmann – Morales, Bodzek, Fink – Thommy, Kownacki – Hennings

----------

Spieldaten:

Anstoß: Samstag, 07.12.2019, 15.30 Uhr

Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Schiedsrichter: Daniel Siebert

----------

Borussia Dortmund – Düsseldorf: Die vergangenen 5 Duelle

11.05.2019, Bundesliga

Borussia Dortmund – Düsseldorf 3:2

Borussia Dortmund – Düsseldorf 3:2 18.12.2018, Bundesliga

Düsseldorf – Borussia Dortmund 2:1

Düsseldorf – Borussia Dortmund 2:1 27.04.2013, Bundesliga

Düsseldorf – Borussia Dortmund 1:2

Düsseldorf – Borussia Dortmund 1:2 27.11.2012, Bundesliga

Borussia Dortmund – Düsseldorf 1:1

Borussia Dortmund – Düsseldorf 1:1 20.12.2011, DFB-Pokal

Düsseldorf – Borussia Dortmund 4:5 (i.E.)

----------

14.20 Uhr: Das Wintertransferfenster steht vor der Tür – und der BVB hat allem Anschein nach einiges vor. Präsident Rauball betonte noch einmal die Bedeutung eines weiteren Stoßstürmers. Und auch der sonst so zurückhaltende Lucien Favre äußerte sich auf der Pressekonferenz vor dem Düsseldorf-Spiel zur Thematik.

13.31 Uhr: Die Notwendigkeit eines weiteren Stürmes neben Paco Alcácer (26) wird schon seit Monaten diskutiert. Eine Frage, die dabei aber bisher niemand stellte, war: Was, wenn Alcácer selbst den BVB verlässt? Hier kannst du nachlesen, welche Aussage des spanischen Torjägers die BVB-Fans unruhig macht.

12.54 Uhr: Ein anderer Youngster gehört mittlerweile zu den am heißesten gehandelten Personalien auf dem Transfermarkt: Erling Haaland (19) von RB Salzburg ballert sich durch die Champions League (8 Tore) und die österreichische Bundesliga (15 Tore). Wieso die Chancen des BVB für eine Verfplichtung des norwegischen Sturmjuwels nicht schlecht stehen, erfährst du hier.

11.38 Uhr: Flügelflitzer Jadon Sancho gehört zweifellos zu den talentiertesten Spielern im BVB-Kader. Doch der hochbegabte 19-Jährige fällt abseits des Platzes immer wieder mit unschönen Eskapaden auf. Bahnt sich etwa ein Abgang des Briten an? Prominente Interessenten für den wertvollsten Spieler der Bundesliga (Marktwert: 100 Millionen Euro) gibt es genug.

11.42 Uhr: Täglich hört man von neuen Transfergerüchten im Zusammenhang mit Borussia Dortmund. Vor allem als Nachrüstung für die Stürmerposition fällt immer wieder der Name von Mario Mandzukic. Einem Bericht nach soll der BVB sogar schon ein Angebot unterbreitet haben – für Mandzukic und einen weiteren Juve-Star! Hier erfährst du mehr.

10.11 Uhr: BVB-Trainer Lucien Favre steht aufgrund der enttäuschenden Ergebnisse der letzten Wochen stark in der Kritik. Ex-Dortmunder Neven Subotic hat sich in einer Talkshow deutlich zur aktuellen Trainersituation geäußert.

9.39 Uhr: Nach drei sieglosen Spielen in Folge (0:4 in München, 3:3 gegen Paderborn, 1:3 in Barcelona) gelang Borussia Dortmund am vergangenen Samstag endlich wieder ein Dreier. Gegen Hertha BSC unter dem neuen Trainer Jürgen Klinsmann erkämpfte sich der BVB einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg. Allerdings musste Mats Hummels bereits nach 45 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. Hier bekommst du nochmal alle Infos zum Spiel.

Freitag, 6. Dezember, 8.42 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Bundesliga-Partie zwischen Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.