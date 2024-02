Borussia Dortmund: Plötzlich Hoffnungsträger? Irre Star-Wende bahnt sich plötzlich an

Kaum ein Transfer war beim BVB jemals so umstritten wie dieser. Und doch könnte nun der Moment der Wende gekommen sein. Nach dem erneuten Armutszeugnis an Leistung (hier alle Infos zum Hoffenheim-Spiel) hofft Borussia Dortmund mehr denn je auf das Comeback von Felix Nmecha!

Der Mittelfeldspieler fehlt seit Monaten verletzt, soll in Kürze aber wieder eingreifen können. Das ist auch bitter nötig. Denn die aktuelle Zentrale von Borussia Dortmund ist völlig von der Rolle. Gelingt der Turnaround?

Borussia Dortmund: Nmecha vor Comeback

Er hatte in Dortmund von Anfang an einen schweren Stand. Noch bevor der Wechsel von Nmecha durch war, rollte eine Welle der Abneigung über ihn hinweg. Der Grund: trans- und homophobe Postings oder Likes des strenggläubigen Christen unter solchen (hier mehr erfahren). Der Deal war unter Fans höchstumstritten, kam letztlich aber doch zustande.

In seinen ersten Wochen konnte Nmecha allerdings kaum glänzen. Der 30-Millionen-Euro-Zugang blieb weit hinter den sportlichen Erwartungen zurück. Erst Richtung Herbst kam er besser in Schwung, erzielte in der Champions League dann auch noch ein wichtiges Tor auf dem Weg zum Gruppensieg.

Wegen einer Hüftverletzung fehlt er Borussia Dortmund nun aber schon seit November. Die Leidenszeit ist jetzt aber vorbei. In der neuen Woche soll er wieder voll ins Training einsteigen. Und das sind gute Nachrichten für den BVB.

BVB bietet desaströses Bild

Denn leistungstechnisch läuft es für die Mannschaft gerade katastrophal. Die Niederlage gegen Hoffenheim war der nächste spielerische Tiefpunkt. Insbesondere im Mittelfeld plagen den BVB große Probleme – was auch mit der Formkrise von Kapitän Emre Can zu tun hat.

Nmecha könnte mit neuem Elan und Motivation nach Verletzung das Puzzleteil sein, das das Zentrum der Schwarz-Gelben stabilisiert – auch wenn er eigentlich etwas offensiver als Can eingestellt ist. Dennoch ruhen auf seiner Rückkehr nun die Hoffnungen auf Besserung.

Dazu passen auch Berichte, dass Nmecha während seiner Verletzung täglich hart am Trainingsgelände an seiner Genesung arbeitete. Er will endlich zeigen, dass Borussia Dortmund mit ihm keinen Flop gelandet hat. Eine Form von Ehrgeiz, die der Mannschaft gerade ziemlich guttun würde.