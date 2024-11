Borussia Dortmund: Irre Wende! Fans werden Lügen gestraft

Kaum ein Transfer war bei Borussia Dortmund von Beginn an so umstritten, kaum ein Spieler jemals so unter Beschuss. Noch bevor Felix Nmecha auch nur eine Minute für den BVB gespielt hatte, gab es jede Menge Gegenwind.

Als dann auch noch die Leistungen, die man sich für einen 30 Millionen-Euro-Transfer erhofft hatte, ausblieb, zündete die nächste Stufe. Felix Nmecha hatte bei vielen Fans von Borussia Dortmund das Flop-Image inne. In dieser Spielzeit bahnt sich jedoch immer mehr die Wende an.

Borussia Dortmund: Nmecha setzt Zeichen

Großer Jubel wollte bei der Nationalmannschaft nicht aufbranden. Platz 1 in der Nations League war schon vor Anpfiff gegen Ungarn sicher. Anders als gegen Bosnien mühte sich die DFB-Elf gegen einen ihrer Dauergegner am Dienstagabend (19. November) sichtlich. Der späte Ausgleich durch einen umstrittenen Elfmeter drückte auf die Stimmung.

+++ Auch spannend: Nackenschlag für BVB-Star – ausgerechnet der Teamkollege ist schuld +++

Dortmunds Felix Nmecha dürfte dennoch äußerst glücklich gewesen sein. Nicht nur stand der Mittelfeldspieler über 90 Minuten in der Startelf. Auch gelang ihm in der 2. Halbzeit das Führungstor nach einer Ecke. Sein erstes DFB-Tor im dritten Einsatz. Es ist der Lohn für eine steigende Formkurve.

In Dortmund endlich gesetzt

Denn geplant oder nicht, bei Borussia Dortmund ist Nmecha in dieser Saison ebenfalls zum Stammspieler geworden. In jedem Bundesliga- und Champions-League-Spiel kam er bisher zum Einsatz. Wegen der Verletzungsseuche beim BVB stand er zuletzt immer in der Startelf.

Es ist ein krasser Gegensatz zu seiner Debütsaison, in der er letztlich nur auf 20 Liga-Einsätze kam. Eine Hüftverletzung bremste ihn monatelang aus – und dann waren seine Leistungen auch noch schwach. Jetzt zeigt er jedoch immer mehr, dass die hohe Ablöse doch gut investiertes Geld sein könnte. Der Aufschwung in der Nationalmannschaft unterstreicht das.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Borussia Dortmund: Wegweisende Spiele

Wenn er so weiter macht, könnte er das Flop-Image bald ablegen. In den kommenden Wochen dürfte der Ex-Wolfsburger beim BVB weiter in der Startelf stehen. Gegen starke Gegner wie Freiburg oder anschließend Bayern München kann er sich dann auch auf höchstem Bundesliga-Niveau beweisen.