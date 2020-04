Borussia Dortmund: Wilde Spekulation! Holt der BVB diesen Ex-Schalke-Star?

Hat Borussia Dortmund Interesse an einem ehemaligen Schalker?

Dortmund. Arbeitet Borussia Dortmund an einem wahren Sensations-Transfer? Gerüchten zufolge soll sich der BVB mit dem Kauf eines ehemaligen Schalke-Stars beschäftigen.

Dieser steht bei seinem derzeitigen Verein auf dem Abstellgleis und spielt keine große Rolle mehr. Sein Trainer? Ein alter Bekannter von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Rettet der BVB Julian Draxler vor Ex-Trainer Tuchel?

Die Rede ist von Julian Draxler. Geboren in Gladbeck, ausgebildet zum Fußballprofi in Gelsenkirchen. Den FC Schalke verließ er 2015 nach über 14 Jahren im Verein in Richtung Wolfsburg – eineinhalb Jahre später wechselte er erneut, dieses Mal nach Paris zu PSG.

Sein Trainer in der französischen Hauptstadt heißt Thomas Tuchel. Doch unter diesem spielt er in der laufenden Saison fast keine Rolle mehr. Lediglich elf Einsätze, davon nur vier über 90 Minuten, stehen für den Nationalspieler zu Buche.

Paris Saint-Germain will den Deutschen nun wohl abgeben, und das französische Portal „Le10Sport“ bringt den der BVB als möglichen Interessenten ins Spiel.

Bei Borussia Dortmund wäre Draxler demnach ein potenzieller Nachfolger für Jadon Sancho, der den BVB bald verlassen könnte.

Die möglichen anfallenden Kosten könnten französischen Medien zufolge überschaubar sein. Draxlers Vertrag läuft nur noch bis 2021 – für Paris die letzte Chance in diesem Sommer Geld bei einem Verkauf einzunehmen.

Außerdem spielt auch das Financial-Fair-Play eine Rolle. Um einer ähnlichen Strafe wie Manchester City zu entgehen, würde PSG den 27-Jährigen wohl auch für eine niedrigere Summe gehen lassen.

Fans reagieren amüsiert

Die Reaktion der Fans auf das Gerücht ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Schnell wurde ein altes Zitat des damaligen Schalkers hervorgeholt:

Zum Thema #Draxler & #BVB! Am 28. April 2013 hatte Draxler gesagt: "Ich kann ein für allemal versprechen, dass ich nicht für Borussia Dortmund spielen werde." #S04 — Andreas Ernst (@AndiErnst) April 22, 2020

Ob Draxler dieses Versprechen bricht? (mh)