Borussia Dortmund – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Noch mehr S04-Sorgen vor dem Revierderby

Dortmund. Das Revierderby steht an! Zum 181. Mal in der Geschichte heißt es am Samstag Borussia Dortmund – FC Schalke 04!

Eigentlich könnten die Vorzeichen nicht deutlicher sein: Dortmund gegen Schalke – das heißt Bayern-Jäger gegen Kellerkind, 18 mal siegreich gegen 20 mal sieglos, David gegen Goliath. Doch es ist nicht nur eine hohe Phrase: Derbys sind anders.

Das weltweit beachtete Duell zwischen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 kann eine eigene Dynamik entwickeln – und während der S04 beim 1:1 gegen Union Berlin etwas Morgenluft witterte, holte der BVB sich am Dienstag bei Lazio Rom eine Ohrfeige ab.

Borussia Dortmund – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Alles zum Revierderby hier!

Du willst nichts, aber auch gar nichts vom Revierderby verpassen? Wie praktisch, dass DER WESTEN Borussia Dortmund – FC Schalke 04 im Live-Ticker begleitet und dich mit allen Infos versorgt.

Borussia Dortmund – FC Schalke -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellungen:

Dortmund: Bürki - Can, Hummels, Delaney - Passlack, Witsel, Bellingham, Guerreiro - Reus, Reyna - Haaland

Schalke: Rönnow - Ludewig, Sané, Nastasic, Oczipka - Mascarell - Skrzybski, Harit, Bozdogan, Raman - Paciencia

15.41 Uhr: Mit einem Foto auf Instagram hat Borussia Dortmund kein Derbyfieber bei seinen Fans verursacht, sondern Wehmut. Den Grund dafür erfährst du hier >>

14.20 Uhr: Und die wichtigste und zugleich traurigste Personalie: BVB und Schalke fehlen 80.065 Fans. Mickrige 300 Zuschauer dürfen wegen der wieder aufgeflammten Pandemie ins Stadion – Derbystimmung will da nicht wirklich aufkommen.

13.15 Uhr: Dem FC Schalke fehlen neben dem noch länger gesperrten Ozan Kabak Torwart Ralf Fährmann sowie Suat Serdar und Mark Uth.

12.12 Uhr: Zuerst die Personalien: BVB-Coach Lucien Favre muss gegen Schalke weiterhin auf die verletzten Dan-Axel Zagadou, Marcel Schmelzer und Nico Schulz verzichten. Manuel Akanji ist nach überstandener Covid-19-Erkrankung zurück, Emre Can hat seine Erkältung überstanden und auch das Auge von Lukasz Piszczek ist wieder in Ordnung.

Freitag, 11.30 Uhr: Ein ganz herzliches Willkommen in unserem Live-Ticker zum 181. Revierderby zwischen Borussia Dortmund und FC Schalke 04. Hier verpasst du kein Highlight der Partie und wirst bis zum Anpfiff mit allen wichtigen Infos zum Ruhrgebiets-Schlager versorgt.