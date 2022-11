Borussia Dortmund buhlt um Stürmer-Star – auch Schalke ist dran

Gerard Deulofeu zieht gerade mit starken Leistungen in der Serie A alle Aufmerksamkeit auf sich. Einige Klubs haben Interesse an einer Verpflichtung des Top-Stürmers, darunter auch Borussia Dortmund und der FC Schalke 04. Doch noch ein dritter Bundesliga-Klub buhlt um den 28-Jährigen.

Wer macht das Rennen um Gerard Deulofeu? Der Offensivmann glänzt derzeit bei Italien-Klub Udinese Calcio: Zwei Tore und sechs Vorlagen kann Deulofeu nach 13 Spielen auf seinem Konto verbuchen. Klar, dass da einige Vereine auf den bei Barca ausgebildeten Spieler aufmerksam werden. Vielleicht dürfen in naher Zukunft auch Bundesliga-Fans in den Genuss seiner Offensiv-Power kommen: Sowohl Borussia Dortmund, der FC Schalke 04 als auch RB Leipzig hegen Interesse an der Nummer 10 von Udinese. Das berichtet die italienische Zeitung „Gazzetta“.

Borussia Dortmund, Schalke 04 oder Leipzig: Wer schnappt sich Deulofeu?

Dabei wollte ihn eigentlich die SSC Neapel Deulofeu im Sommer schon verpflichten. Angeblich waren die Forderungen von Udinese aber zu hoch. Diese sollen sich auch weiterhin auf eine Ablöse von 25 bis 30 Millionen Euro belaufen. Die Neapolitaner haben aber auch weiterhin Interesse. Doch mit den drei deutschen Vereinen aus Dortmund, Gelsenkirchen und Leipzig hat der aktuelle Serie A-Spitzenreiter mächtig Konkurrenz im Kampf um Deulofeu bekommen.

Für Udinese dürfte es schwer werden, Deulofeu weiterhin zu halten. Zumal sein Vertrag im Sommer 2024 laut „Gazzetta“ ausläuft. Den Winter über soll der Offensivakteuer zwar noch bleiben. Im Sommer 2023 hat Udinese allerdings die letzte Möglichkeit, den Angreifer für viel Geld abzugeben. Man darf gespannt sein, ob Borussia Dortmund, der FC Schalke 04, RB Leipzig oder wohlmöglich ein ganz anderer Verein das Rennen um den Top-Stürmer macht…