Borussia Dortmund: Volle Breitseite! Hier kriegst du die ganze Schalke-Häme nach dem Derby

Dortmund. Wie nennt man einen Tag, an dem ein Schalke-Fan das Internet meidet? Sonntag.

Einmal mehr knallen die Fans von Borussia Dortmund ihre geballte Häme über den Erzrivalen ins Netz – denn im Derby hat der S04 mal wieder genug Futter geliefert.

Borussia Dortmund: Fans gießen eimerweise Häme über Schalke aus

Als so manchem Anhänger von Borussia Dortmund die Schalke-Witze auszugehen drohten, kam das 181. Revierderby gerade recht. Beim 0:3 in Dortmund präsentierte der S04 sich offensiv so schwach, dass Schwarzgelb im Netz schon wieder die Witze-Rakete zündet.

Du willst das ganze Paket an Schalke-Häme? Bitteschön!

Roman Bürki Highlights vs. Schalke (Clean Sheet) pic.twitter.com/IyvPxmTObD — Adam Darowski (@fussballtwit) October 24, 2020

Hätte ich den letzten Schalke Sieg in der Bundesliga ausgiebig gefeiert, wäre heute der Stichtag für den Entbindungstermin.

In Gelsenkirchen stellen sie die Uhren heute Nacht um 21 Spiele zurück.

Livebilder vom Trainingsgelände in Gelsenkirchen. pic.twitter.com/HeLV2oBZo4 — Jan-Henrik Gruszecki (@JH_Gruszecki) October 24, 2020

Schalke gegen Venlo könnte ein spannendes Spiel sein.

Welche Note würdet ihr Roman Bürki geben?

Schalke ist bisher die Überraschungsmannschaft der Saison. Wer hätte gedacht, dass die jetzt schon einen Punkt haben?

Servicetweet: Nur noch einmal Derbysieger werden dann sind wir das blaue Pack endlich für immer los.

Der eine Fan ist stabiler als die ganze Schalker Hintermannschaft.

9:56 Tore, 7 Punkte aus saisonübergreifend 21 Spielen. Schalke 2020.

Der Moment, wenn deine Innenverteidigung torgefährlicher ist als die ganze Schalker Tretertruppe.

Doch 301 Zuschauer im Stadion – Bürki durfte auch zugucken.

Zu schade, dass das alles ohne Publikum auf Schalke aufläuft.

Schalke sollte den Spielbetrieb einfach einstellen. Klar, kostet jede Menge Strafe, aber man erspart sich halt auch die wöchentliche Blamage...

