Borussia Dortmund und FC Schalke 04: Ausgerechnet ER schlägt jetzt versöhnliche Töne an

Es ist die Mutter aller Derbys – Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04. Das Revierderby begeistert Spieler, Verantwortliche und Fans wie kein anderes Duell in Deutschland.

In der laufenden Saison konnte sich Borussia Dortmund im Hinspiel gegen den FC Schalke 04 mit 3:0 durchsetzen. Am 22. Spieltag, also in weniger als zwei Wochen, steht das Rückspiel an. Kurz vorher kommt Hans-Joachim Watzke mit DIESEN Worten.

Borussia Dortmund: Watzke hofft auf Klassenerhalt des FC Schalke 04

Der Geschäftsführer des BVB wünscht sich nämlich, dass Schalke die Klasse hält. „Darüber müssen wir gar nicht diskutieren“, sagt der 61-Jährige im Interview mit der „WAZ“. Und das hat einen Grund.

„Das Derby national und insbesondere für die Menschen in der Region und für die gesamte Liga aber eine enorme Bedeutung“, so Watzke. Er drücke dem Erzrivalen daher seit Wochen die Daumen.

Das letzte Revierderby konnte Borussia Dortmund deutlich gegen den FC Schalke 04 gewinnen. Foto: IMAGO / Poolfoto

Verhältnis zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 besser denn je

Das zweite Revierderby in dieser Saison dürfte daher ein ganz spezielles für ihn werden. Denn der BVB hinkt seinen Erwartungen hinterher und ist in den nächsten Spielen zum Gewinnen verdammt, um die Champions League noch zu erreichen.

Auch Schalke muss dringend punkten. Schon jetzt fehlen neun bzw. zehn Punkte auf das rettende Ufer. Bei einer erneuten Niederlage wird es verdammt eng für die Gelsenkirchener.

Ob sich dann etwas an dem Verhältnis der Klubs ändert? Das sei laut Watzke aktuell „so gut, wie es schon ewig nicht mehr war“. Speziell zu Jochen Schneider und Alexander Jobst habe man ein „exzellentes Verhältnis“.

Borussia Dortmund: Liga ohne Schalke „wenig wünschenswert“

Und so wäre für Watzke eine Liga ohne den FC Schalke 04 wenig wünschenswert. „Eine Bundesliga ohne den Hamburger SV ist schlimm genug“, so der Funktionär.

