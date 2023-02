Borussia Dortmund – FC Chelsea: Adeyemi trifft – dann folgt die kühle Überraschung für DAZN-Experten

Bei der Champions-League-Partie zwischen Borussia Dortmund – FC Chelsea lief gerade die 63. Minute, als Karim Adeyemi die BVB-Fans zum Ausrasten brachte. Mit einem tollen Sololauf sorgte er im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League für den ersten Treffer des Abends.

Danach gab es bei den schwarzgelben Anhängern kein Halten mehr. Für einen DAZN-Experten folgte bei Borussia Dortmund – FC Chelsea eine kühle Überraschung.

Borussia Dortmund – FC Chelsea: Adeyemi trifft

Es war ein besonderes Spiel und die BVB-Fans waren schon von der ersten Minute an heiß. Zu Beginn der Partie Borussia Dortmund – FC Chelsea präsentierten die Ultras eine beeindruckende XXL-Choreo, die für Gänsehaut sorgte.

Das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League war ausgeglichen und bis zur letzten Minute spannend. Die Londoner hatten die besseren Möglichkeiten, der BVB lauerte im eigenen Stadion auf Konter – die sie bekamen.

Nach einem Eckball für Chelsea ging es blitzschnell in die andere Richtung. Raphael Guerreiro bereitete vom eigenen Strafraum in den Lauf von Karim Adeyemi vor, der dann im Laufduell den argentinischen Weltmeister Enzo Fernandez alt aussehen lässt, im Sechszehner an Kepa vorbeiläuft und aus spitzem Winkel zum 1:0 traf.

Bierdusche für DAZN-Experte Ballack

Wie es im Stadion üblich ist, gibt es immer wieder Bierduschen bei Treffern – so war es auch bei Borussia Dortmund – FC Chelsea der Fall. Dieses Mal traf es DAZN-Experte Michael Ballack. Der ehemalige Profi war aber nicht gerade begeistert davon, was man live am TV zuhören bekam. Genervt sagte Ballack ins Mikrofon: „Asi, ey.“

Den Dortmunder Fans wird es in dem Augenblick egal gewesen sein, denn schließlich ging ihre Mannschaft in einem mehr als nur wichtigen Spiel in Führung und erspielte sich damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel an der Stamford Bridge in London.

