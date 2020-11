Borussia Dortmund – FC Brügge: Star-Spieler fehlt aus unglaublichem Grund

Dortmund. Am 4. Spieltag der Champions League heißt es am Dienstag Borussia Dortmund gegen Brügge. Das Hinspiel konnte der BVB souverän gewinnen, gelingt das auch im Rückspiel?

Bei Dortmund gegen Brügge könnte auch Youssoufa Moukoko erneut zum EInsatz kommen, und wieder Geschichte schreiben. Ob Favre auf das Juwel setzen wird?

Borussia Dortmund – FC Brügge im Live-Ticker

Alle Informationen und Hintergründe zu Dortmund – Brügge bekommst hier bei uns!

Borussia Dortmund – FC Brügge -:- (-:-)

Tore: -

Mögliche Aufstellungen:

Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Witsel - Sancho, Reyna, T. Hazard - Haaland

Brügge: Mignolet - Clinton, Deli, Mechele - Diatta, Rits, Vormer, Vanaken, De Ketelaere - Krmencik, Lang

09.55 Uhr: Der FC Brügge muss auf seinen Star-Stürmer Emmanuel Dennis verzichten! „Dennis ist fit, aber nicht in unserer Auswahl“, wird Trainer Philippe Clement vom „Nieuwsblad“ zitiert. „Er hat sich nicht an die Regeln des Klubs gehalten, mehr will ich dazu nicht sagen. Ich konzentriere mich lieber auf die Spieler, die mir zur Verfügung stehen.“

Die „Het Laatste Nieuws“ schreibt, dass Dennis wieder aus dem Bus ausgestiegen sei, weil er nicht dort sitzen durfte, wo er wollte. Unglaublich!

Emmanuel Dennis verpasst das Spiel gegen Dortmund. Foto: imago images/Belga

Dennis ist der wertvollste Spieler im Kader des FC Brügge. Beim 2:1-Sieg gegen Zenit St. Petersburg erzielte er einen Treffer. 2019 schockte er Real Madrid mit einem Doppelpack.

Dienstag, 07.09 Uhr: Matchday! Heute ist es soweit, heute trifft Borussia Dortmund in der Champions League auf den FC Brügge. Mit einem Sieg könnte Schwarz-Gelb einen wichtigen Schritt Richtung Achtelfinale gehen.

22.15 Uhr: Personelle Probleme plagen Favre vor dem Heimspiel gegen Brügge praktisch keine. Außer Reinier fällt kein Spieler sicher aus – nur Thomas Delaney steht derzeit noch auf der Liste der Wackelkandidaten.

19.37 Uhr: Moukoko oder Haaland? Diese Frage dürfte sich für Trainer Favre nicht nur wegen des vergangenen Samstags nicht stellen. Aber warum sollte es künftig nicht auch mal „Moukoko UND Haaland“ heißen? Ein Gedanke, der auch den Rekord-Debütanten reizt. „Moukoko und Erling – diese Kombination würde passen“, sagte das BVB-Juwel vor seinem Debüt gegenüber DAZN.

17.42 Uhr: Schlechte Neuigkeiten für die Schwarzgelben. Wie der Verein vor dem Duell mit Brügge bekannt gab, gab es einen weiteren Corona-Fall im Team. Alle Hintergründe findest du hier >>>

14.37 Uhr: Davon wird der BVB Gebrauch machen, wie Pressesprecher Sascha Fligge auf der PK vor dem Spiel ankündigte. Ob Moukoko dann zum Einsatz kommt, entscheidet letztlich Lucien Favre, der sich wie immer sehr bedeckt zu möglichen Personalien hielt.

13.42 Uhr: Auch wenn Moukoko nicht zum offiziellen Kader für die Königsklasse gehört, hat die Borussia ein Hintertürchen. Über die sogenannte B-Liste kann der 16-Jährige bis zu 24 Stunden vor Anpfiff nachnominiert werden.

12.31 Uhr: Nach dem überzeugenden 5:2-Sieg in Berlin will der BVB nun nachlegen. Im Fokus werden dabei erneut Viererpacker Erling Haaland und Super-Juwel Youssoufa Moukoko stehen.

Montag, 23. November, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie Borussia Dortmund gegen den FC Brügge. Wir bringen dich auf den aktuellsten Stand.