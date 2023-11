Borussia Dortmund – FC Bayern: Tuchel angefressen! Zoff-Interview live im TV

Klassiker-Time in der Bundesliga! Borussia Dortmund gegen den FC Bayern und die ganze Welt schaut zu.

Vor dem Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern gab es reichlich Kritik für Thomas Tuchel. In einem Live-Interview vor dem Spiel zeigte sich der FCB-Coach ziemlich angefressen.

Borussia Dortmund – FC Bayern: Tuchel angefressen!

Er steht reichlich unter Druck und erlebte vor dem Duell Borussia Dortmund – FC Bayern einen heftigen Rückschlag: Thomas Tuchel. Nach dem Pokal-Debakel in Saarbrücken (1:2) müssen die Münchener im Klassiker beim BVB für eine Reaktion sorgen. Schon vor dem Anpfiff zeigte sich Tuchel aber ziemlich angefressen.

Auch interessant: Borussia Dortmund – FC Bayern: Brisantes Wiedersehen – DAS war der Auslöser für den Bruch mit Tuchel

Grund dafür ist Sky-Experte Lothar Matthäus. Von dem ehemaligen Bayern-Star gab es in den vergangenen Tagen immer wieder heftige Kritik in Richtung Tuchel. Der Bayern-Trainer zeigte sich im Interview vor dem Spiel sichtlich genervt. Bei den Fragen von Sky-Reporter Patrick Wasserziehr antwortete Tuchel sehr gereizt und kurz an.

Als ihn Wasserzieher fragt, was die Gründe dafür sind, antwortete Tuchel: „Ich möchte nicht stören, wenn die Experten da vorne reden.“ Diese Spitze ging eindeutig in Richtung Matthäus, der nur wenige Meter entfernt am Sky-Tisch saß.

Wut-Interview vor Klassiker

Wasserziehr fragte erneut, was ihn denn so reizen würde. Tuchel reagierte: „Nichts, ich möchte nicht so stören. Gerne nächste Frage.“ Die hatte Wasserziehr natürlich parat, allerdings ohne auf die Matthäus-Kritik oder ähnliches einzugehen. „Ich habe noch ein paar (Fragen, Anm. d. Red.), vielleicht beantworten sie die ja ausführlicher“, so der Sky-Reporter.

Tatsächlich wurde das Interview danach etwas ruhiger, teils sogar harmonischer. Tuchel antwortete Wasserziehr ausführlicher. Doch was genau ist vorgefallen, dass der Münchener Coach so reagierte?

Mehr News für dich:

Matthäus und Didi Hamann hatten in den vergangenen Wochen immer wieder die fehlende Entwicklung der Bayern unter Tuchel kritisiert. Schon auf der Pressekonferenz am Freitag (3. November) antwortete Tuchel auf die Kritik der beiden Sky-Experten: „Ich sehe bei den beiden auch keine Weiterentwicklung.“ In dem Zoff ist das letzte Wort sicherlich noch nicht gesprochen worden.