Dortmund – Bayern: Tieftrauriges Banner im Stadion – BVB reagiert sofort

Auf diese Partie haben viele Fans lange gewartet: Dortmund – Bayern. Schließlich schauen viele Menschen aus ganz Deutschland und der Welt auf das Topspiel der Fußball-Bundesliga.

Für einige Anhänger Grund genug, auf eine schreckliche Tragödie im Iran aufmerksam zu machen. Vor dem Anstoß der Partie Dortmund – Bayern zeigen Fans ein trauriges Banner. Der BVB reagiert direkt darauf.

Dortmund – Bayern: Tieftrauriges Banner im Stadion

Klar steht das Sportliche im Vordergrund, aber bei diesem Ereignis zeigt Borussia Dortmund eine klare Haltung. Seit mehreren Wochen gibt es im Iran Unruhen und Ausschreitungen. Nach Angaben von „Iran Human Rights Watch“ sind bei den Protesten mehr als 130 Menschen von der Polizei getötet worden.

Darunter sind zwei weibliche Teenager, die brutal erschlagen wurden. Die YouTuberin Sarina Esmailzadeh (16) und Nika Shakarami (17). Esmailzadeh soll sogar Anhängerin von Borussia Dortmund gewesen sein, wie ein Banner im Stadion vor dem Topspiel gegen den FC Bayern zeigt.

+++ Dortmund – Bayern: Fans toben wegen DIESER Szene – „Eine Frechheit“ +++

Übersetzt aus dem englischen steht: „Hey BVB, letzte Woche hast du einen Fan verloren. Sarina Esmailzadeh wurde von dem Regime des Iran bei den Protesten getötet. Sei Sarinas Stimme.“ Außerdem ist ein Foto von der getöteten 16-Jährigen im BVB-Trikot zu sehen.

BVB reagiert auf Banner

Der BVB hat ein Foto des Banners in den sozialen Medien gepostet. „Egal, welches Geschlecht, egal welche Hautfarbe, Religion oder sexuelle Orientierung – für uns sind alle Menschen gleich. Wir stehen an der Seite der mutigen Frauen im Iran. In Gedenken an Sarina Esmailzadeh“, schreibt Borussia Dortmund im Vorfeld der Partie gegen den FC Bayern.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Iran gehen seit drei Wochen jeden Tag Menschen auf die Straße und fordern das Ende der Islamischen Republik. Das Regime reagiert daraufhin mit Gewalt und nimmt immer wieder Demonstranten und Kritiker fest.

Mehr News zum Topspiel:

Dortmund – Bayern: Terzic sorgt für faustdicke Überraschung! ER fehlt kurzfristig

Dortmund – Bayern: Nach Aussetzern – BVB-Star droht im Topspiel die Bank

BVB – Bayern München: Brisante Entscheidung! DFB lässt eigene Regel außer Acht

Angefangen hatte alles mit dem Tod der Kurdin Mahsa Amini. Die 22-Jährige wurde von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die strenge islamische Kleiderordnung festgenommen. Es ist nicht klar, was danach mit ihr geschah. Sie fiel jedoch in ein Koma und starb am vergangenen Freitag in einem Krankenhaus.