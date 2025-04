Borussia Dortmund – FC Barcelona: UEFA verkündet Entscheidung – hilft sie bei der Aufholjagd?

Zieht der BVB bei Borussia Dortmund – FC Barcelona ins Halbfinale der Champions League ein? „Das wäre wahrscheinlich das größte Fußballwunder in der Geschichte von Borussia Dortmund“, sagt selbst Klubboss Lars Ricken.

Versuchen wird es Schwarzgelb dennoch. Vor dem Spiel Borussia Dortmund – FC Barcelona hat die UEFA nun eine Entscheidung verkündet. Hilft diese bei der schier unmöglichen Aufholjagd des 0:4 aus dem Hinspiel?

Borussia Dortmund – FC Barcelona: UEFA trifft Schiedsrichter-Entscheidung

Das Hinspiel glich aus BVB-Sicht einem Schleudergang in der Waschmaschine. Im Olympiastadion von Barcelona konnte man nur 20 Minuten mithalten, davor und danach wurde man regelrecht an die Wand gespielt. Das Ergebnis: ein heftiges und dennoch verdientes 0:4 und eine mehr als miserable Ausgangssituation für das Rückspiel.

Ein 0:4 hat bislang erst ein Team in der Geschichte der Champions League aufgeholt. Und das war ausgerechnet Barca, das 2017 das Achtelfinal-Hinspiel gegen PSG 0:4 verlor, um im Rückspiel furios 6:1 zu gewinnen. Dass dem BVB Ähnliches nun gegen die Katalonier gelingt – daran glaubt niemand ernsthaft.

Mariani leitete ein 4:1 vom BVB

Einen Versuch hat die Kovac-Elf dennoch. Und nun ist auch klar, wer die Partie leiten wird. Die UEFA hat Maurizio Mariani als Schiedsrichter des Viertelfinal-Rückspiels angesetzt. Der Italiener ist seit 2019 FIFA-Schiedsrichter, leitete bislang zwölf Spiele in der Königsklasse und begegnete dabei auch dem BVB schon einmal. 2022 war er der Referee, als Schwarzgelb 4:1 beim FC Sevilla gewann.

Ein Ergebnis, das immerhin schon einmal in die Nähe von dem kommt, was Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona am Dienstagabend (21 Uhr) braucht. Und es war auswärts – und auch gegen ein spanisches Team. Strohhalme. Aber woran will man sich aus deutscher Sicht sonst klammern?