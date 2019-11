Borussia Dortmund: Favre-Schreck! Darum schrie der BVB-Trainer plötzlich vor Schmerz

Dortmund. Als Julian Brandt zum erlösenden 2:1 für Borussia Dortmund einköpfte, waren im Stadion nicht nur Jubelschreie zu hören.

Beim Jubel nach dem Siegtor im Zweitrunden-Pokalspiel von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach packte sich BVB-Trainer Lucien Favre plötzlich an den linken Oberschenkel, schrie vor Schmerzen auf.

Borussia Dortmund: Schmerzschrei! Lucien Favre bricht Siegtor-Jubel ab

Favre-Schreck! Hat sich der Schweizer etwa beim Torjubel verletzt?

Lucien Favre mit schmerzverzerrtem Gesicht nach dem 2:1 durch Julian Brandt. Foto: dpa

Nein, denn die Verletzung war schon vorher da. „Ich habe seit zwei Tagen einen Faserriss, den ich mir beim Training zugezogen habe. Das habe ich total vergessen in dem Moment“, erklärt der 61-Jährige nach der Partie.

Den Glücksgefühlen tat das aber keinen Abbruch. Sieg gegen den Bundesliga-Spitzenreiter, Achtelfinale, Borussia Dortmund überwintert im DFB-Pokal!

Lucien Favre: „Haben das sehr, sehr gut gemacht“

Lucien Favre: „Die Spieler haben das sehr, sehr gut gemacht. Wir haben das Spiel gedreht, das war wichtig. Denn wir wollten uns unbedingt qualifizieren für das Achtelfinale. Das haben wir geschafft. Es war klar, dass es ein schweres Spiel werden würde: Wir spielen gegen den Tabellenführer, gegen eine sehr gute Mannschaft. Unsere Leistung war dann okay, aber wir haben auch ein paar Details zu verbessern.“

Zu verdanken hatte Favre den Sieg, der ihm etwas Luft in der aufgekeimten Trainer-Diskussion verschafft, vor allem Julian Brandt. Der Neuzugang machte bis in die Schlussphase ein unglückliches Spiel, drehte dann aber auf und schoss den BVB mit einem Doppelpack in die nächste Runde.