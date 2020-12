Borussia Dortmund: Nach Favre-Entlassung – Fans mit deutlicher Botschaft an die Mannschaft

Die Entlassung von Lucien Favre schlägt bei Borussia Dortmund weiterhin hohe Wellen. Nach dem desaströsen 1:5 gegen Stuttgart war Schluss für den Schweizer.

Borussia Dortmund hofft nun auf positive Impulse von Interimstrainer Edin Terzic. Die Fans jedoch haben vor allem an die Mannschaft eine deutliche Ansage.

Borussia Dortmund: Jetzt gibt es keine Ausreden mehr

Unter Lucien Favre hatte die Borussia zwei Gesichter. Mal überrollte man jeden Gegner, zelebrierte Offensivfußball und sorgte auf den Tribünen für Begeisterung. Mal stolperte man von Spiel zu Spiel, tat sich gegen vermeintlich kleine Teams schwer und ließ viele Punkte liegen.

----------------

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart 1:5 (1:1)

Tore: 1:0 Wamangituka (27./FE), 1:1 Reyna (39.), 1:2 Wamangituka (52.), 1:3 Förster (59.), 1:4 Coulibaly (63.), 1:5 Gonzalez (90.)

Hier alle Highlights >>>

-----------------

Zuletzt wirkten die schwarzgelben Kicker noch behäbiger als sonst gegen tiefstehende Mannschaften. Dortmund wirkte ideenlos und bekam viele unnötige Gegentore. Bei wenigen Spielern entstand der Eindruck, man wolle wieder volle Power geben. Der Verantwortliche dafür wurde in Person von Favre nun vom Hof gejagt. Jetzt liegt es auch an den Profis, wieder zu Erfolg zu kommen. Das machen die Fans ihren Stars auch mehr als deutlich. Die Zeit der Ausreden ist vorbei.

Auch der Kapitän war sichtlich bedient. Foto: imago images/Poolfoto

Unter der offiziellen Entlassungs-Mitteilung des BVB ist sich ein Großteil der Anhänger einig: Es kann nicht nur an Favre gelegen haben. „Unsere Mannschaft muss auch endlich zeigen, dass sie tatsächlich so hohe Qualität hat, wie ihr nachgesagt wird“, heißt es von einem Nutzer. „Für mich ist es bis heute unverständlich, warum nur der Trainer Konsequenzen zu tragen hat, wenn so ein Spiel daneben geht. Warum trennt man sich nicht von einigen Spielern, denn die müssen ja am Ende das Spiel machen“, fragt ein anderer.

+++ Borussia Dortmund: Watzke-Berater macht Fans mit DIESER Ansage richtig heiß auf den neuen Coach +++

Erste Prüfung in Bremen

Neu-Coach Terzic hat nun gerade mal 48 Stunden Zeit, bis er gegen Bremen das erste Mal als Chef an der Seite steht. Viel Einfluss wird er bis dahin vermutlich nicht haben können. Das wissen auch die Fans, die daher fordern: „Die Spieler dürfen sich jetzt mal beweisen.“

------------

Weitere Neuigkeiten zu Borussia Dortmund:

Sportstudio (ZDF): BVB-Interesse an Rose? Eberl schlägt plötzlich andere Töne an – „Nicht meine Entscheidung“

Doppelpass (Sport 1): Trainer-Experte mit Favre-Klartext! „Das ist doch hirnverbrannt“

Borussia Dortmund schlittert in die Krise – und die Fans haben eine deutliche Forderung

-------------

Einsatz, Wille, Zielstrebigkeit – all das ließ Borussia Dortmund in den letzten Spielen vermissen. „Man kann doch wohl von Millionären auf dem Rasen verlangen, dass sie sich mal in 90 Minuten den Arsch aufreißen und alles für den Verein geben.“ Die Anhänger machen klar, was sie nun von den Spielern erwarten. (mh)