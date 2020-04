Wechselt Lucien Favre im Sommer von Borussia Dortmund in die Premier League?

Borussia Dortmund: BVB-Fans irritiert – baggert DIESER Club an Favre?

Dortmund. Während die Fans von Borussia Dortmund gespannt auf die Fortsetzung der Bundesliga-Saison warten, kursiert ein unerwartetes Gerücht um Lucien Favre.

Am Trainer von Borussia Dortmund soll ein Team aus der Premier League interessiert sein, welches in den kommenden Jahren wieder ganz oben angreifen will.

Borussia Dortmund: Schnappen sich neue Clubbosse aus Saudi-Arabien Favre?

Nach einem Bericht des ESPN-Journalisten Julien Laurens soll ab der kommenden Saison bei Newcastle United ein anderer Wind wehen.

Der aktuelle Klubbesitzer Mike Ashley will den Tabellen-Dreizehnten verkaufen und hat in PCP Capital Partners, welche zum saudi-arabischen Public Investment Fund gehört, wohl auch potentielle neue Klubbesitzer gefunden.

Ist bei den Fans umstritten und will nun seine Rechte an Newcastle United verkaufen: Klubboss Mike Ashley. Foto: imago images/PRiME Media Images

Und die neuen Besitzer wollen hoch hinaus. Nach Jahren der Mittelmäßigkeit in Englands höchster Spielklasse, sollen mit den neuen Bossen – und dem neuen Geld, welches diese mitbringen - wieder die europäischen Plätze angegriffen werden.

Dabei soll ein international erfahrener Trainer helfen. Laut „ESPN“ gibt es eine Shortlist, auf welcher noch vier mögliche Trainer verbleiben: Einer davon soll BVB-Coach Lucien Favre sein.

Das ist Lucien Favre:

Geboren am 02.11.1957 in Saint-Barthélemy/Schweiz

Seit 2018 Trainer von Borussia Dortmund

Zuvor in der Bundesliga bei Gladbach und Hertha BSC Berlin als Trainer tätig gewesen

Mit ihm als Trainer holte der BVB im Schnitt 2,02 Punkte pro Spiel

Der 63-Jährige befindet sich dort in guter Gesellschaft, neben dem Schweizer sollen auch Rafael Benitez, aktuell Trainer beim chinesischen Dalian Yifang FC, sowie die derzeit vereinslosen Mauricio Pochettino und Massimiliano Allegri stehen.

Favre schon einmal mit Interesse an Newcastle – stehen seine Chancen jetzt besser?

Besonders pikant: Favre soll wohl schon im Jahr 2015 an einem Engagement bei Newcastle interessiert gewesen sein. Stattdessen holten die Verantwortlichen damals aber Steve McClaren, der den Verein aber nicht zu Erfolgen führen konnte.

Jetzt dürfte Favre von allen Trainern der ominösen Liste allerdings die geringsten Chancen auf den Posten haben. Zum einen, weil Borussia Dortmund den Trainer wohl nicht freiwillig abgeben wird und zum anderen, weil laut dem Bericht der derzeit beschäftigungslose Mauricio Pochettino der absolute Wunschkandidat sein soll.

Wer am Ende auch immer unter den neuen Bossen Trainer bei Newcastle United wird, darf sich wohl auch über einige Neuzugänge freuen. Geplant sind Transfers von internationalen Stars, mit den Beratern von Neapel-Star Dries Mertens und PSG-Torjäger Edinson Cavani soll es bereits erste Gespräche gegeben haben.