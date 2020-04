Borussia Dortmund: Fans verblüfft! Moukoko mit bemerkenswerter Aussage – „Ich wünsche...“

Dortmund. Youssoufa Moukoko ist DAS Supertalent im Nachwuchs von Borussia Dortmund.

Der 15-jährige Stürmer kickt in der U19-Bundesliga, schoss in 20 Spielen unglaubliche 34 Tore! Dank einer DFB-Regeländerung darf Moukoko nach seinem 16. Geburtstag im November sogar bei den BVB-Profis in der Bundesliga ran. Doch wer derart im Rampenlicht steht, muss sich natürlich auch mit den ein oder anderen unschönen Kommentaren im Netz herumschlagen.

Borussia Dortmund: Hiermit beeindruckt Moukoko seine Fans

Wie geht Youssoufa Moukoko mit seinen 15 Jahren mit diesen Dingen um? Das fragte sich auch einer der rund 473.000 Instagram-Follower des Nachwuchs-Kickers – und erhielt eine beeindruckende Antwort.

Moukokos Antwort auf Instagram. Foto: Screenshot Instagram

In einer Insta-Story antwortete Moukoko auf die Frage „Was sagst du zu den Hatern?“ auf berührende Art und Weise. „Ich wünsche denen von Herzen nur das Beste und hoffe, dass die alles erreichen, was sie wollen und irgendwann glücklich sind“, schreibt der BVB-Stürmer.

Überraschend reife Worte des 15-Jährigen. Wahrscheinlich würde nicht jeder Jugendliche in Moukokos Alter so besonnen auf Kritik in den sozialen Netzwerken reagieren. (at)