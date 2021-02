Mit Rückholaktionen kennen sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund aus. Doch ob sie in diesem Fall Erfolg haben würden (Symbolbild)?

Borussia Dortmund: Diese deutliche Niederlage lässt die BVB-Fans träumen – „Arbeitet an seiner Rückkehr“

Es könnte aktuell besser laufen bei Borussia Dortmund. Zwar steht der BVB im Viertelfinale des DFB-Pokal – doch der Sieg gegen den SC Paderborn in der Verlängerung war alles andere als überzeugend.

Am Wochenende folgte mit der 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg der nächste Rückschlag. Nach 20 Spieltagen steht Borussia Dortmund in der Liga nur auf dem sechsten Platz. Dennoch kommen die BVB-Fans ins Träumen.

Borussia Dortmund: Ex-Trainer verliert deutlich

Auslöser ist eine Niederlage in der Premier League. Am Sonntag hat der FC Liverpool mit 1:4 gegen Manchester City verloren. Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp kassierte damit die zweite Niederlage in Folge.

Seit fünf Spielen sind die „Reds“ im heimischen Anfield Stadium sogar ohne Sieg (zwei Unentschieden, drei Niederlagen). Eine erneute Meisterschaft scheint angesichts von zehn Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze in weiter Ferne.

Es sind also wahrlich keine rosigen Zeiten für Klopp. Hält die Schwächephase in Liverpool an, könnte es eng werden für den Ex-BVB-Trainer. Und genau darauf hofft der ein oder andere Fan der Schwarz-Gelben.

Fans von Borussia Dortmund hoffen auf Klopp-Rückkehr

Einige von ihnen haben die Entwicklungen auf der Insel nämlich genau im Blick. „ManCity zerlegt Klopps Liverpool gnadenlos. Hmm..vielleicht wird Klopp ja bald wieder für den BVB frei?“, spricht ein Fan eine Hoffnung aus, die auch andere Fans teilen.

Jürgen Klopp, Ex-Trainer von Borussia Dortmund, war nach der Niederlage gegen Manchester City bedient. Foto: imago images/PA Images

„Klopp arbeitet weiter an seiner Rückkehr“, schreibt ein anderer zu dem Ergebnis. Und ein weiterer Fan mutmaßt: „Klopp hat bestimmt schon 1909 Nachrichten von Watzke auf der Mailbox, der fragt, ob er in Liverpool noch glücklich ist.“

Mit Rückholaktionen kennen sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund bekanntlich aus. Doch würde es der 53-Jährige wirklich Spielern wie Nuri Sahin, Shinji Kagawa oder Mats Hummels gleichtun und an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren?

Rückkehr zu Borussia Dortmund eher unwahrscheinlich

Das darf zumindest bezweifelt werden. Klopp machte in den letzten Jahren den Eindruck, einen klaren Karriereplan zu verfolgen. Und ohnehin steht der Fußballlehrer noch bis 2024 beim FC Liverpool unter Vertrag.

Sollte das Engagement dennoch vorzeitig enden, würde der geborene Stuttgarter wohl zunächst wieder eine Auszeit einlegen. Immer wieder wurde Klopp in der Vergangenheit mit dem Nationaltrainerposten in Verbindung gemacht, sollte die Ära Joachim Löw irgendwann enden.

Außerdem hat er sich mit dem Gewinn der Champions League in Liverpool unsterblich gemacht. Es darf daher angezweifelt werden, dass die „Reds“ ihren Coach wegen ein paar schlechter Spiele entlassen werden.

Aber: Im Fußballgeschäft weiß man bekanntlich nie. Und so dürfen die Fans von Borussia Dortmund auch weiterhin träumen... (mk)