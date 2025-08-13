Freches Spiel mit Borussia Dortmund! Klub treibt BVB-Bosse in den Wahnsinn

Borussia Dortmund bleibt in diesem Sommer auch vor nichts verschont! Die Schwarz-Gelben tun sich auf dem Transfermarkt extrem schwer. Bisher konnten nur Jobe Bellingham und Patrick Drewes verpflichtet werden.

Dabei mangelt es an möglichen Optionen keinesfalls. Einer, der ebenfalls weit oben auf der Liste der BVB-Bosse stehen soll, ist Fabio Silva. Der Stürmer steht derzeit bei den Wolverhampton Wanderers unter Vertrag. Und die treiben offenbar ein freches Spiel mit Borussia Dortmund!

Borussia Dortmund blitzt mit Angeboten ab

Ob der Transfer eines Stürmers beim BVB derzeit die höchste Priorität haben sollte, sei mal dahingestellt. Nach der Verletzung von Niklas Süle täte der Defensive ein Neuzugang sicherlich deutlich besser. Doch Silva soll weiterhin eines der auserkorenen Transferziele des Klub-WM-Teilnehmers sein.

Mit dem Spieler, das berichtet „Sky„, sei sich Borussia Dortmund weitestgehend über einen Fünfjahresvertrag einig. Doch die Verhandlungen mit Wolverhampton sind offenbar ein ganz schwieriges Pflaster – wenn man überhaupt von Verhandlungen sprechen kann.

Sowohl „Sky“ als auch der belgische Transfer-Experte Sacha Tavolieri berichten, dass der BVB bisher mit all seinen Angeboten abgeblitzt sei. Mehr noch: Laut Tavolieri sei Wanderes‘ Sportdirektor Domenico Teti nicht mal bereit, über die angebotene Summe zu verhandeln und habe die Dortmunder Angebote daher stets direkt abgelehnt.

Preis steigt plötzlich

Teil dieser Masche ist auch ein derzeit steigender Preis des Spielers. Noch vor einigen Wochen galt eine Ablöse von 20 Millionen Euro als wahrscheinlich. Doch jetzt, wo sich beispielsweise auch RB Leipzig für den Angreifer interessieren soll, pokert der englische Verein.

Mittlerweile verlange der Verein bereits 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro weiterer Boni. Dies habe laut „Sky“ dazu geführt, dass Borussia Dortmund den Transfer erst mal auf Eis gelegt habe und sich nach Alternativen umsehe. Der Ausgang in dieser Causa? Derzeit noch völlig offen.