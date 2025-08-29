Borussia Dortmund plötzlich im Kaufrausch! Nächster Millionen-Deal verkündet

Lange Zeit mäkelten die Fans von Borussia Dortmund, dass auf dem Transfermarkt nichts passiert. Doch plötzlich schaltete Sportdirektor Sebastian Kehl mehrere Gänge hoch. Carney Chukwuemeka und Aaron Anselmino hatte der BVB bereits vorgestellt.

Jetzt folgt auch noch Fabio Silva! Die Vertragsunterschrift verkündete Borussia Dortmund am Freitagnachmittag (29. August). Der Stürmer kostet wie schon Chukwuemeka und Jobe Bellingham eine stolze Summe. Bei Schwarz-Gelb erhofft man sich aber einiges.

Borussia Dortmund holt neuen Stürmer

Im Sturm ist man mit Lebensversicherung Serhou Guirassy beim BVB gut aufgestellt, doch die Dortmunder wollen nicht zu abhängig von einem Spieler sein. Auch das dürfte einer der Gründe für die Verpflichtung Silvas gewesen sein, die sich seit Tagen angekündigt hatte.

Kurz vor dem Spiel gegen Union Berlin konnte der Deal jetzt unter Dach und Fach gebracht werden. „Es war unser Ziel, das Team während der laufenden Transferperiode auch im Sturmzentrum breiter aufzustellen, um möglichst unberechenbar und für alle Situationen in drei Wettbewerben bestmöglich gewappnet zu sein“, erklärte Lars Ricken, Geschäftsführer von Borussia Dortmund.

Mega-Vertrag für Silva

Berichten zufolge zahlt der BVB eine Ablöse von rund 22,5 Millionen Euro – Bonus-Zahlungen nicht mit eingerechnet. Wie sich Silva in Dortmund schlägt, dürfte seinen abgebenden Verein Wolverhampton Wanderers also brennend interessieren. In Dortmund erhält Silva einen Mega-Vertrag über fünf Jahre.

„Dieser Klub hat eine enorme Strahlkraft, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Ich kenne den BVB als leidenschaftlichen Verein mit unglaublichen Fans. Jetzt selbst Teil davon zu sein, erfüllt mich mit Stolz und großer Vorfreude“, erklärte Silva.

Dass er seinem neuen Klub schon gleich im Spiel gegen Union Berlin helfen wird, ist dagegen aber noch fraglich. Immerhin hätte er bis dahin höchstens eine Trainingseinheit bei Borussia Dortmund. Doch spätestens nach der Länderspielpause dürfen sich die BVB-Fans wohl auf den Portugiesen freuen.