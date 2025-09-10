Borussia Dortmund: Nächstes Kapitel im Silva-Drama – Transfer droht zur Farce zu werden

Der Wechsel von Fabio Silva birgt jede Menge Flop-Potenzial. Von nicht wenigen Fans als überflüssig für die Position angesehen, peitschten die Bosse von Borussia Dortmund den 22-Millionen-Euro-Deal durch. Kurze Zeit später dann die Enthüllung: Schon beim Wechsel war der Stürmer angeschlagen, sein BVB-Debüt wird sich verzögern.

Und nun kommen weitere Details an die Öffentlichkeit, die das Handeln der BVB-Oberen in ein zumindest diskutables Licht stellen. Sollte Silva Borussia Dortmund noch länger fehlen, fiele Sebastian Kehl und Lars Ricken diese Story wohl auf die Füße.

Borussia Dortmund: Geheim-OP flog auf

Wegen anhaltender Adduktoren-Probleme konnte Silva beim Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin vor der Länderspielpause nicht mitwirken. BVB-intern war das keine Überraschung. Immerhin wusste man schon vor der Verpflichtung von den Leiden des jungen Stürmers. Doch wie jetzt herauskommt, war das noch nicht alles!

Ein Bericht der „Bild“ besagt, dass der BVB beim Medizincheck Silvas eine böse Überraschung erlebte. Bei der Anamnese war demnach herausgekommen: Der Portugiese hatte sich im Sommer einer Operation unterzogen. Diese hatte die Berateragentur Borussia Dortmund aber trotz wochenlanger Verhandlungen verschwiegen! Geschäftsführer Lars Ricken soll daraufhin ziemlich sauer gewesen sein.

Warum der Wechsel doch stattfand

Zudem sei intern daraufhin auch Thema gewesen, warum sich kein BVB-Verantwortlicher zuvor persönlich mit dem Spieler getroffen habe. Sämtliche Kommunikation sein digital abgelaufen. In einem persönlichen Gespräch, da war man sich im Nachhinein sicher, hätte man die Geheim-Operation wohl in Erfahrung bringen können.

Und doch zog der BVB den Wechsel letztlich durch. Zum einen wohl, weil man in der Kürze der Zeit keine adäquate Alternative mehr gefunden hätte. Zum anderen, weil auch der AC Mailand seine Bemühungen um Silva noch einmal intensivierte. Und noch ein Faktor: Auch bei Serhou Guirassy gab es im letzten Sommer beim Medizincheck eine böse Überraschung (hier mehr dazu lesen). Trotzdem schlug der Angreifer voll ein und ist mittlerweile die schwarz-gelbe Lebensversicherung.

Borussia Dortmund mit großem Risiko

Doch bei Silva sind die Dinge anders gelagert. Guirassy kam als Stürmer Nummer 1, kostete wegen einer Ausstiegsklausel sogar weniger als Silva! Und der kommt eben nur als Back-Up und ist angeschlagen. Wann er sein Debüt feiern kann, ist noch nicht klar. Klar ist aber: Startet er nicht durch, werden schnell Diskussionen um eine große Geldverschwendung seitens der Bosse aufkommen – insbesondere mit den vielen Details, die nach und nach ans Licht kommen.