Irrer Plan bei Borussia Dortmund: Neu-Star mit pikantem Titel-Versprechen

Borussia Dortmund ist äußerst stark in die neue Bundesliga-Saison gestartet, leistete sich nur am ersten Spieltag einen (unnötigen) Punktverlust. Nach außen will man trotz der aktuellen Situation aber natürlich nichts von Titeln wissen. Deshalb wurde Maximilian Beier jüngst schon von seinem Trainer zurückgepfiffen (hier mehr dazu lesen).

Doch ist das Thema innerhalb der Mannschaft doch ein größeres? Jetzt lässt auch Neuzugang Fabio Silva aufhorchen. Er verspricht schon: Holt er mit Borussia Dortmund einen Titel, will er das verewigen lassen.

Borussia Dortmund: Silva endlich am Start

Das 2:0 gegen Mainz war nicht nur für den BVB ein wichtiger Schritt, sondern auch für Silva. Nachdem sich der Angreifer nach seinem Wechsel mit gesundheitlichen Beschwerden herumplagen musste, konnte er bei den 05ern seinen ersten Einsatz in schwarz-gelb absolvieren. Von jetzt an soll es nur noch bergauf gehen.

Und das Feuer hat den Portugiesen im Ruhrgebiet offenbar schon gepackt. Im Interview mit den „Ruhr Nachrichten“ schwärmt Silva bereits von seinen Träumen mit Borussia Dortmund. Dabei geht es auch um einen möglichen Titelgewinn.

„Falls ich mit dem BVB die Liga oder die Champions League gewinne, werde ich mir das auf jeden Fall als Tattoo stechen lassen“, kündigt der 23-Jährige schon mal euphorisch an. Ob er dieses Versprechen wirklich einlösen muss?

Titelaussagen häufen sich

Immerhin liegt der letzte Dortmunder Meistertitel bereits 13 Jahre in der Vergangenheit, die Champions League gewann Borussia Dortmund bekanntermaßen 1997. Wenn Silva (hier mehr über ihn lesen) den Tätowierer aufsucht, dann, weil eine lange Durststrecke des Vereins geendet hat.

So weit ist es natürlich noch lange nicht. Doch die BVB-Fans kommen nicht umher, festzustellen, dass sich Titel-Andeutungen aus dem Kreise der Mannschaft häufen. Erst Beier, jetzt Silva – vielleicht ist die interne Zielsetzung schon eine ganz andere, als nach außen kommuniziert.