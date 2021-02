Borussia Dortmund: Haaland-Traumtor lässt die Fans völlig ausflippen – aber Terzic spricht lieber über diese Szene

Gelsenkirchen. Wieder gelingt Borussia Dortmund im Revierderby gegen den FC Schalke 04 eine Machtdemonstrationen. Am Ende stand ein 0:4 auf der Anzeigetafel in der Veltins Arena auf Schalke.

Besonders das Traumtor per Seitfallzieher von Erling Haaland beeindruckte die BVB-Fans bei dem deutlichen Derbysieg. Trainer Edin Terzic sprach nach dem Spiel aber viel lieber über eine andere Szene.

Borussia Dortmund: Haaland mit Traumtor – Fans flippen aus

Dortmund war kurz vor dem Pausenpfiff bereits durch einen Fehler im Schalker Aufbauspiel in Führung gegangen. Von dem Gegentor völlig überrumpelt ließen die Knappen gleich den nächsten gefährlichen BVB-Angriff zu: Komplett ungestört konnte Jadon Sancho aus dem linken Halbfeld eine perfekte Flanke auf Erling Haaland bringen.

Und der tat, was wohl kaum ein anderer in dem Moment getan hätte – er setzte zum Seitfallzieher an. Perfekt in der Luft liegend knallte er den Ball, vorbei am überraschten Gegenspieler Oczipka und Torhüter Langer, in die Maschen. Der Treffer zum 2:0 für die Gäste war ein Traumtor allererster Güteklasse.

Die Fans im Netz brachen sofort in Jubelstürme aus.

Twitter-Reaktionen:

„WAS FÜR EIN DING, WOW.“ (@babyfell)

„Erling Haaland mit der Leichtigkeit eines Zlatan Ibrahimovic.“ (@Ballzirkulation)

„Die Haaland-Hütte hätten wir früher auf dem Bolzplatz bis zum Erbrechen nachgespielt.“ (@willy_haentjes)

„Wie viele Babys mit Namen Erling Braut es wohl nächstes Jahr in Dortmund gibt?“ (@HelgeWohltmann)#

„Weltklasse von Erling Haaland und nicht weniger. Absolute Weltklasse.“ (@WalterSobchak34)

BVB-Coach Edin Terzic lobte Haaland ebenfalls für sein Traumtor. „Das Tor ist natürlich hervorragend“, sagte er am „Sky“-Mikrofon. Doch detailliert sprach er lieber über eine andere Szene. „Ich bin da ganz ehrlich: Dieses Tor haben wir letztes Jahr im Januar eingekauft. Viel stolzer macht mich das dritte Tor, was wir gemacht haben, weil das die Kombinationen sind, die wir uns vorstellen.

„Das war ein super herausgespieltes Tor von der ganzen Mannschaft. Wie wir da miteinander kombiniert haben in den Räumen – also das dritte Tor hat mir noch besser gefallen als das zweite Tor.“ Die Kombination zum 0:3 vollendete Raphael Guerreiro nach einem Doppelpass mit Marco Reus. Schalke war spätestens mit diesem Tor schwindlig gespielt. (the)