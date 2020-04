Borussia Dortmund: Erling Haaland zu Real? Das steckt WIRKLICH hinter den Gerüchten

Dortmund. Erling Haaland ist bei Borussia Dortmund eingeschlagen wie eine Bombe. Nach seinem Winter-Wechsel zum BVB hat der Norweger eine beeindruckende Trefferquote vorzuweisen.

Allein in der Bundesliga erzielte Haaland in acht Spielen für Borussia Dortmund neun Treffer. Kein Wunder, dass der ohnehin begehrte Stürmer weiterhin auf den Zetteln der Top-Klubs in Europa steht.

Borussia Dortmund: Das steckt hinter den Gerüchten um Erling Haaland

Besonders Real Madrid soll die Fühler nach dem 19-jährigen Ausnahmespieler ausgestreckt haben - und die BVB-Fans reichlich nervös machen.

„Ich glaube, er wird bleiben“, hatte Raiola zuletzt betont. Nach „AS“-Angaben beabsichtige Real Madrid ohnehin keinen Schnellschuss. Noch sind die Königlichen mit Karim Benzema im Sturm stark besetzt.

Doch der Franzose ist mit 32 Jahren nicht mehr der Jüngste. Kaum verwunderlich, dass die Spanier den Markt sondieren. Erling Haaland habe man in den vergangenen Wochen allerdings nur beobachtet, so die spanische Zeitung. In die Offensive wagen sich die Königlichen zu diesem Zeitpunkt offenbar noch nicht.

Detail in Haaland-Vertrag macht BVB-Fans Sorgen

Doch angesichts der Tatsache, dass der bisher als Nachfolger geholte Luka Jovic noch nicht die Erwartungen erfüllt hat, könnte Erling Haaland die Lücke im Sturm der Madrilenen womöglich in Zukunft stopfen. Dessen Vertrag in Dortmund läuft noch bis Juni 2024. Ein entscheidendes Detail darin bereitet den BVB-Fans allerdings große Kopfschmerzen.

Zuletzt ist Jan Aage Fjörtoft wegen der Wechsel-Gerüchte um Erling Haaland gehörig der Kragen geplatzt.