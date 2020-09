Borussia Dortmund: Erling Haaland adelt Gio Reyna – „Er ist ...“

am 20.09.2020 um 09:01

Erling Haaland und Gio Reyna: Beim Saisonauftakt von Borussia Dortmund war das die Star-Kombination, die Borussia Mönchengladbach alt aussehen ließ – im wahrsten Sinne des Wortes.

Doppelpacker Haaland (20) adelte nach dem Spiel seinen jüngeren Teamkollegen.

Borussia Dortmund: Haaland adelt nach Auftaktsieg jungen Reyna

Den 3:0-Sieg über Borussia Mönchengladbach hatte der Treffer von Gio Reyna eingeleitet. In der 35. Minute hielt der 17-Jährige drauf – und versenkte gekonnt zum 1:0-Führung. In Halbzeit zwei machte Erling Haaland die BVB-Mahctdemonstration mit zwei weiteren Treffern perfekt.

Der Norweger fand bei der englischen Bundesliga-Übertragung im Doppelinterview mit Reyna lobende Worte für seinen Teamkameraden: „Ich brauche nur ein paar Worte zu sagen: Er ist der amerikanische Traum. Mehr muss ich nicht sagen.“ Leicht peinlich berührt daneben stand Reyna, der das Lob lachend zur Kenntnis nahm.

Haaland und Reyna ließen den BVB jubeln. Foto: imago images/Uwe Kraft

„Wir haben eine Menge Spaß zusammen. Es ist klasse, mit der jungen Kerngruppe zu spielen“, so Reyna. Neben dem 20-Jährigen Haaland und Reyna selbst überzeugten zwei weitere Jung-Stars gegen Gladbach: BVB-Neuzugang Jude Bellingham (17) und Jadon Sancho (20) – zusammen mit Reyna und Haaland lässt sich so ein Altersschnitt von 18,5 Jahren in der BVB-Offensive zu Spielbeginn errechnen.

Doch neben der guten Chemie war laut Haaland noch ein weiterer Faktor für den starken BVB-Auftritt mitverantwortlich: „Als wir mit dem Bus angekommen sind und vor dem Stadion die Fans gesehen haben, hatte ich Gänsehaut“, gibt der Norweger zu. „Ich habe es vermisst, ins Stadion zu kommen und die Fangesänge zu hören. Sie haben uns zusätzliche Energie gegeben.“ (the)