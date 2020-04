Borussia Dortmund: Wirbel um Haaland! IHM platzt der Kragen: „Warum...“

Kaum ein Wintertransfer schlug in der Vergangenheit so ein wie der von Erling Braut Haaland zu Borussia Dortmund. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer schießt Tore wie am Fließband.

Bereits jetzt lodern die Gerüchte um seinen nächsten Karriereschritt auf. Könnte es den Norweger etwa schon im Sommer zum nächsten Top-Klub ziehen? Ein ehemaliger Profi hat dazu eine ganz klare Meinung.

Borussia Dortmund: IHM platzt wegen Haaland der Kragen

In England kursiert zurzeit das Gerücht, dass Manchester United Haaland noch immer unbedingt haben will. Die „Red Devils“ hatten sich im Winter einen Wettstreit mit dem BVB um die Gunst des Youngsters geliefert, waren am Ende jedoch aus finanziellen Gründen ausgestiegen.

Ex-Profi Jan Aage Fjörtoft hält von derlei Gerüchten nichts. „Warum bei der Mutter aller Spekulationen sollte Dortmund Erling Haaland diesen Sommer gehen lassen???“, fragt er auf Twitter. Er glaubt nicht an einen schnellen Sinneswandel bei seinem Landsmann: „Warum sollte er jetzt zu einem anderen Verein gehen, wenn er sich vor 3,5 Monaten für Dortmund entschieden hat?“

Er gibt zwar zu, dass Haaland eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag verankert habe, diese gelte allerdings noch nicht in der kommenden Transferphase.

Angebote für Haaland wahrscheinlich

Dass sich der BVB im Sommer dennoch mit Angeboten für sein Sturmjuwel herumschlagen muss, dürfte wahrscheinlich sein. Haalands Leistungen seit seinem Wechsel blieben der europäischen Elite schließlich nicht verborgen: In elf Pflichtspielen für Borussia Dortmund erzielte Haaland bislang unglaubliche zwölf Tore und trifft damit im Schnitt alle 60 Minuten, die er auf dem Platz steht.

----------

BVB-Top-News:

Insider packt aus: DAS ist die ganze Wahrheit über Jadon Sancho

Mats Hummels zu Hoffenheim? BVB-Fans sind geschockt

DIESER BVB-Liebling wird auf einmal zum großen Sorgenkind

----------

Bevor beim BVB jedoch mögliche Transfers im Sommer zum Thema werden, beschäftigt sich der Klub zurzeit viel mehr mit der Corona-Krise und deren Auswirkungen auf den Verein. Alle Vertrags- und Transfergespräche sind beim BVB deshalb bis auf Weiteres stillgelegt. (the)