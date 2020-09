Borussia Dortmund: Haaland schildert Szene beim Elfmeter – „Er hat versucht...“

am 20.09.2020 um 19:34

Die Szene, die zum Elfmeter für Borussia Dortmund geführt hatte, wurde noch am Abend des 3:0-Erfolgs heftig diskutiert. War der Kontakt zwischen Gladbachs Ramy Bensebaini und Gio Reyna wirklich strafbar?

Schiedsrichter Felix Brych entschied sich nach Rücksprache mit dem Videoassistenten, einen Strafstoß zu geben. Erling Haaland schnappte seinem Kollegen Jadon Sancho den Ball weg und trat zum Elfmeter gegen Yann Sommer an.

Borussia Dortmund: Haaland spricht über Elfmeter-Szene

Der 20-Jährige erklärte im Interview bei der englischen Bundesliga-Übertragung anschließend, dass Sancho ihm den Vortritt ließ. „Ich denke, das hat man gesehen.“

Für Haaland eine große Geste seines Teamkollegen: „Es zeigt das Vertrauen innerhalb der Gruppe und das ist eine gute Sache.“ Warum Sancho ihn gewähren ließ, habe einen einfachen Grund gehabt: „Er hat im letzten Spiel getroffen und heute hatte ich ein gutes Gefühl.“

Sancho (l.) ließ Haaland den Elfmeter ausführen. Foto: imago images/Xinhua

Der Norweger trat also gegen Yann Sommer an – und schilderte die Szene vor dem Treffer zum 2:0 anschließend detailliert. „Es war ein schöner Elfmeter und es war schön, gegen Sommer zu treffen. Er hat versucht, in meinen Kopf zu gelangen, aber er hatte keine Chance."

Die Szene und das Interview nach dem Spiel machten einmal mehr deutlich, was auch das Ergebnis des Saisonauftakts aussagt: Beim BVB funktioniert die junge Offensivachse hervorragend. Auf und neben dem Platz verstehen sich die Akteure beinahe blind.

Ob Favre nach diesem erfolgreichen Spiel auch im nächsten Duell wieder auf Haaland, Reyna, Sancho und Bellingham vertraut, wird sich zeigen. Am kommenden Samstag geht es zum FC Augsburg, die im ersten Saisonspiel mit 3:1 gegen Union Berlin gewannen. (the)