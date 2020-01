Borussia Dortmund: Heftiger Zoff wegen Erling Haaland – „Ein Verbrechen!"

Dortmund. Was für ein Bilderbuch-Start für Erling Haaland bei Borussia Dortmund!

Gegen den FC Augsburg riss der Norweger beim BVB das Ruder herum und sorgte für den ersten Sieg im Jahr 2020. Dass der 19-Jährige nun bei Borussia Dortmund für Tore sorgt, sorgt anders wo für mächtig Ärger.

Borussia Dortmund: Erling Haaland sorgt für Zoff in Manchester

Die Emotionen der Anhänger von Manchester United kochten am Samstagnachmittag hoch. In der 56. Minute Spielminute betrat Erling Haaland in Augsburg den Platz und bescherte dem BVB mit seinem Hattrick nach Rückstand doch noch einen deutlichen Auswärtssieg.

Viele ManUnited-Fans ärgerten sich maßlos: Hatte doch der englische Erstligist um das Sturmjuwel mitgeboten und laut Medienberichten kurz vor einer Verpflichtung gestanden. Letztendlich entschied sich der Norweger jedoch für einen Wechsel nach Dortmund. Wohl auch, weil die Engländer bei den Verhandlungen Haaland-Berater Raiola übergingen.

Erling Haaland erzielte bei seinem Debüt für Borussia Dortmund drei Treffer. Das sorgt für eine riesige Fanwut. Foto: imago images/Nordphoto

BVB-Top-News:

Für die Anhänger der „Red Devils“ ein nicht zu verzeihender Fehler. Sie reagieren empört und machen ManUniteds Vorstandsvorsitzenden Ed Woodward für die Nicht-Verpflichtung verantwortlich.

Reaktionen der ManUnited-Fans:

„Haaland hat bei seinem Debüt gerade einen Hattrick erzielt. Man sollte Ed Woodward ins Gefängnis schicken, das ist ein Verbrechen.“

„Während Borussia Dortmund bereits vom Kauf von Haaland profitiert, hat Herr Idiot Ed Woodward absolut keine Ahnung, wen er zur Verstärkung des Kaders braucht.“

„Dumme Leute“

„Witz des Jahrhunderts! Drei Tore von Haaland sind das neuste Beispiel eures schlechten Plans. Was ist falsch mit euch?“

„Wie man hört, macht es Haaland bei Dortmund sehr gut. Er und Sancho sind ein tödliches Duo. Ich fühle mich schlecht und hasse Woodward jetzt noch mehr.“

„F***t euch, ManUnited.“

„Wenn wir ein ernstzunehmender Verein wären, könnten Haaland und Bruno Fernandes morgen in Anfield im Kader stehen. Stattdessen werden Mata und/oder Lingard im Team sein.“

„Hör auf mit diesem Unsinn! Wir haben das Rennen um Haaland verloren, jetzt verlieren wir kurz davor, auch das um Bruno Fernandes zu verlieren. Wohin soll das gehen? Große Geschichte ohne eine Vision hilft nicht.“

„Seht ihr Haaland jetzt? Ihr dummen Leute!“

Schon seit Längerem stehen Woodward und Trainer Ole Gunnar Solskjaer in der Kritik. Die Haaland-Empörung ist bei dem seit Jahren instabilen Tabellenfünften aus Manchester nur die Spitze des Eisbergs.

Erling Haaland sorgte in Manchester für eine mächtige Fanwut. Foto: imago images/MIS

Das ist Erling Haaland:

Er wurde am 21. Juli 2000 in Leeds geboren

Haaland lernte das Fußballspielen beim norwegischen Club Bryne FK, wo er 2015 im Alter von gerade mal 15 Jahren den Sprung ins Profiteam schaffte.

2017 wechselte er zum norwegischen Topclub Molde FK. Zwei Jahre später ging es für ihn zu RB Salzburg.

Dort traf Haaland wie am Fließband. Mit seinen vielen Treffern etablierte er seinen Ruf als eines der größten Stürmer-Talente im Weltfußball.

Im Januar 2020 folgte sein Wechsel zu Borussia Dortmund.

