Borussia Dortmund: Dürfen die BVB-Fans sich im Pokal auf diese Premiere freuen?

Dortmund. Mit einer gewaltigen Portion Selbstvertrauen reist Borussia Dortmund am Dienstag nach Bremen. Nachdem der BVB in den ersten drei Spielen im Jahr 2020 jeweils fünf Treffer erzielte, will das Team von Trainer Lucien Favre auch im Pokal beim SV Werder jubeln. Kommt es am Dienstagabend zu einer schwarzgelben Premiere?

Die Ausgangslage vor dem Pokalspiel zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund ist klar. Nach den drei jüngsten Kantersiegen geht der BVB als Favorit ins Spiel gegen Werder, das zuletzt beim FC Augsburg (1:2) und gegen Hoffenheim (0:3) verloren hatte.

Borussia Dortmund: BVB-Debüt in Bremen?

Umjubelter Held bei Borussia Dortmund war in den vergangenen Spielen Erling Haaland. Der Norweger erzielte in den drei Partien sieben Treffer und steht sinnbildlich für den hervorragenden Start des BVB ins Jahr 2020.

In Bremen könnten die Fans von Borussia Dortmund einen weiteren Neuzugang erstmals im BVB-Trikot zu sehen bekommen. Erst am Freitag hatten die Schwarzgelben sich die Dienste von Emre Can gesichert. Am Samstag beim 5:0 gegen Union Berlin stand der 26-Jährige noch nicht im Kader – auch weil er noch leicht kränkelte.

Die Fans von Borussia Dortmund kennen Emre Can bereits sehr gut aus der deutschen Nationalmannschaft. Foto: imago images/Sven Simon

Im Pokalspiel bei Werder Bremen könnte Can dann jedoch sein BVB-Debüt geben – an der Seite von Axel Witsel im zentralen Mittelfeld. Weil Thomas Delaney wegen Knieproblemen ausfällt, hatte Julian Brandt zuletzt im Mittelfeldzentrum ausgeholfen. Brandt fühlt sich in der Offensive jedoch deutlich wohler und wird sich womöglich freuen, dass mit Can nun ein gelernter Sechser auf dieser Position ran darf.

Gelingt dem BVB die Revanche?

Am Dienstagabend will Borussia Dortmund sich für das bittere Pokal-Aus vom Vorjahr revanchieren. In der vergangenen Saison waren die beiden Teams ebenfalls im Achtelfinale aufeinandergetroffen. Damals hatte Bremen sich beim BVB in einem packenden Spiel nach Elfmeterschießen mit 7:5 durchgesetzt.