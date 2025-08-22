Hiobsbotschaft für Borussia Dortmund! Personalsorgen werden immer größer

Nur wenige Tage vor dem Start in die neue Saison ist die Stimmung bei Borussia Dortmund angespannt. Der BVB hält die Füße auf dem Transfermarkt bislang weitestgehend still und konnte bis dato nur Jobe Bellingham an Land ziehen. Zu wenig aus Sicht vieler Fans von Schwarz-gelb.

Dazu kommt: Nach der Verletzung von Niklas Süle ist die Personalsituation in der ohnehin schon dünn besetzten Innenverteidigung von Borussia Dortmund noch kritischer. Doch jetzt erreicht den BVB die nächste Hiobsbotschaft – auch er wird Trainer Niko Kovac vorerst nicht zur Verfügung stehen.

Borussia Dortmund: Auch Can fällt lange aus

Nach einigen Startschwierigkeiten hat sich Emre Can in der vergangenen Saison als Innenverteidiger von Borussia Dortmund festgespielt. Der 31-Jährige zeigte sich allerdings immer mal wieder anfällig gegenüber dem ein oder anderem Wehwehchen. Das hat nun seine Konsequenzen.

Auch interessant: Unerwartete Einnahmen! Ex-BVB-Talent spült Geld in Dortmunder Kassen

Denn wie die „Bild“ berichtet, muss Can im kommenden DFB-Pokal-Spiel gegen Rot-Weiss Essen (18. August) verletzungsbedingt aussetzen. Das bestätigt auch Trainer Kovac auf einer Pressekonferenz: „Es ist noch nicht daran zu denken, dass er sich ins Mannschaftstraining integriert.“ Doch es kommt noch dicker für den BVB.

Bundesligaauftakt fällt für Can ins Wasser

Denn der deutsche Nationalspieler soll auch die ersten beiden Bundesliga-Spiele gegen St. Pauli und Union Berlin verpassen. Die Dreierkette in der Defensive des BVB dürfte sich damit gewissermaßen von allein aufstellen: Ramy Bensebaini, Waldemar Anton und Youngster Filippo Mane dürften von Beginn an starten.

Mehr Nachrichten für Dich:

Nach den Ausfällen von Süle und Can besteht für BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl also eigentlichen allen Grund zum handeln. Ob Borussia Dortmund aber tatsächlich noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlägt, darf angesichts der bisherigen Aktivitäten von Schwarz-gelb wohl bezweifelt werden.