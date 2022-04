Borussia Dortmund droht Mega-Verlust – DIESER Plan ging voll in die Hose

Dieses Trio steht sinnbildlich für die verfehlten Meisterschaftsambitionen von Borussia Dortmund: Mit Emre Can, Nico Schulz und Julian Brandt holte man über verschiedene Transferfenster ein teures DFB-Trio ins Ruhrgebiet.

Doch überzeugen konnten sie bei Borussia Dortmund nur selten. Nun könnten alle drei Spieler den BVB bei einem entsprechenden Angebot verlassen. Für den Klub wäre es ein ganz bitteres Minusgeschäft.

Borussia Dortmund: Schulz, Brandt und Can vor dem Aus?

22,5 Millionen Euro für Schulz, 25 Millionen Euro für Brand und ebenso viel für Emre Can – über 70 Millionen Euro investierte Borussia Dortmund in der Saison 2019/2020 in die drei Nationalspieler. Gebracht hat es allerdings wenig.

Die nächsten Pflichtspiele von Borussia Dortmund:

16. April, 15.30 Uhr: VfL Wolfsburg (Heim)

23. April, 18.30 Uhr: FC Bayern (Auswärts)

30. April, 15.30 Uhr: VfL Bochum (H)

7. Mai, 15.30 Uhr: Greuther Fürth (A)

Schulz ist in Dortmund bestenfalls Ergänzungsspieler, Brandt kann sein Potenzial nur selten ausschöpfen und Can hat immer wieder Patzer in seinem Spiel wie zuletzt gegen Leipzig. Das Ergebnis: Offenbar ist Dortmund nicht abgeneigt, alle drei im kommenden Sommer abzugeben.

Borussia Dortmund will Gehaltsliste ausmisten

Dabei soll der BVB auch vor einem ordentlichen Verkaufsminus nicht zurückschrecken. Das berichtet die „Bild“. Demnach haben alle der drei genannten Spieler ein Preisschild bekommen. Nico Schulz dürfte wohl schon für sechs Millionen Euro gehen.

Gibt Dortmund dieses Trio ab? Foto: imago images

Bei Can und Brandt erhoffen sich die Verantwortlichen immerhin noch 15 Millionen Euro. Das Ziel ist klar: Dortmund will auch seine Gehaltsstruktur überarbeiten. Das Trio gehört zu den Großverdienern. So soll Platz für Neuzugänge geschaffen werden.

Borussia Dortmund: Wer schlägt zu?

Bleibt abzuwarten, ob sich Interessenten bei Borussia Dortmund melden. Andernfalls könnte Dortmund noch eine Weile auf den Spielern sitzen bleiben. Alle haben einen Vertrag bis 2024.

Vergangenen Sommer gab es bereits Gerüchte, dass beispielsweise Julian Brandt in die Serie A zu Lazio Rom könnte. Damals stellte sich Dortmund aber gegen einen Transfer. Das könnte ein Jahr später anders sein.

Borussia Dortmund sucht Innenverteidiger

Bei Borussia Dortmund läuft die Suche nach einem Innenverteidiger. Niklas Süle konnte bereits verpflichtet werden, Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg soll nach Möglichkeit folgen. Doch was wenn der Deal platzt? Eine Alternative hat der BVB offenbar auch schon im Blick (Hier erfährst du mehr dazu!).

