Borussia Dortmund: Emre Can macht klare Ansage – „Mit der Qualität muss DAS unser Ziel sein“

Dortmund. Die Partie von Borussia Dortmund bei RB Leipzig war ein sprichwörtliches „Sechs-Punkte-Spiel“. Hätte der BVB verloren, läge er jetzt neun Punkte hinter dem ersten Tabellenplatz.

Mit dem Sieg allerdings sind es nur fünf Punkte bis zur Spitze. Damit rückt Dortmund zwangläufig auch wieder in den Fokus, wenn es um mögliche Meisterschaftskandidaten geht. Emre Can äußerte sich nach dem Sieg gegen Leipzig deutlich zu dieser Frage.

Borussia Dortmund: Can wagt Meisterschafts-Ansage

„Es war ein Spiel, bei dem man sehen konnte, in welche Richtung es in diesem Jahr geht“, resümierte Can selbstsicher nach dem Spiel am „Sky“-Mikrofon. „Der Sieg heute hat uns extrem gut getan.“

Als der Reporter Can dann auf das mögliche Ziel der Meisterschaft ansprach, konnte sich der Nationalspieler ein Lächeln nicht verkneifen. „Das ist noch zu früh, um das zu sagen“, beschwichtigte Can zunächst. Dann legte er sich aber doch fest: „Mit der Qualität muss das unser Ziel sein.“

Emre Can wurde nach einer halben Stunde für den verletzten Axel Witsel eingewechselt. Foto: imago images/Eibner

Er betonte, dass er und seine Mannschaftskameraden dafür jedoch konstant Leistungen bringen müssten, die dem Auftritt des BVB in der zweiten Halbzeit gleichten. „Wir müssen von Spiel zu Spiel da sein“, so der 26-Jährige.

Gegen Leipzig hatte sich der BVB zunächst wenig in der Vorwärtsbewegung wenig zugetraut, ebenso wie die Gastgeber. In der zweiten Halbzeit drehten dann aber besonders Reus, Sancho und Haaland auf und bescherten den Schwarz-Gelben drei herausragende Treffer. „Wenn wir das in jedem Spiel abrufen, können wir das schaffen“, so Can mit Blick auf die Meisterschaft.

Er betonte aber auch, dass es bis dahin noch ein langer Weg sei. 19 Spiele stehen für die Borussia in der Bundesliga noch an. Als nächstes geht es zuhause gegen den Tabellenletzten Mainz 05.

