Borussia Dortmund: Emre Can zum BVB? Deal kurz vor Abschluss – DAS sind die Details

Dortmund. Schlägt Borussia Dortmund noch einmal auf dem Transfermarkt zu? Der BVB hat ein Auge auf Emre Can geworfen. Ein Abgang bei Juventus steht wohl kurz bevor.

Heuert Emre Can noch in dieser Woche bei Borussia Dortmund an? Die Hinweise auf eine Rückkehr in die Bundesliga verdichten sich.

Borussia Dortmund: Emre Can vor Bundesliga-Rückkehr?

Die Zeit von Emre Can bei Juventus Turin neigt sich dem Ende. Seit der Nicht-Nominierung für die Champions League gilt der 26-Jährige als Wechselkandidat.

In diesem Winter könnte es nun mit einem Transfer klappen. Schon länger ist Can bei Borussia Dortmund im Gespräch. Nach dem Abgang von Julian Weigl ist beim BVB ein Platz im Zentrum frei.

Emre Can ist bei Juventus Turin nur noch Bankdrücker. Foto: imago images/Independent Photo Agency

Update vom 30. Januar, 09.43 Uhr: Der vor dem Abschluss stehende Wechsel von Paco Alcacer zum FC Villareal macht für den BVB offenbar den Weg zu einem Can-Transfer frei. Bis zu 30 Millionen Euro könnte die Borussia für den Spanier kassieren – und hätte Can damit bezahlt. Laut "kicker"-Informationen soll Juventus Turin 23 Millionen für den deutschen Nationalspieler haben wollen. Endgültig soll der Transfer aber erst im Sommer über die Bühne gehen. Die Schwarz-Gelben haben sich mit der "Alten Dame" demnach auf eine Leihe bis Saisonende und eine anschließende Kaufverpflichtung geeinigt. Ablösesumme: 23 Millionen Euro. Wie zuvor bereits von mehreren Medien berichtet, verzichtet Can auf einen Teil seines Gehalts, das in Italien rund 14 Millionen Euro betrug.

Update vom 28. Januar, 18.44 Uhr: Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, soll sich der BVB bereits mit Emre Can einig sein. Can solle demnach einen 4-Jahres-Vertrag unterschreiben und rund 10 Mio Euro brutto pro Jahr verdienen. Der Transfer sei jedoch noch von zwei Faktoren abhängig: Einerseits steht eine Einigung mit Juventus Turin noch aus. Andererseits will der BVB wohl vor einer Can-Verpflichtung den wechselwilligen Paco Alcacer verkaufen.

Update vom 28. Januar, 14.51 Uhr: Auch die Verantwortlichen bei Juventus Turin äußern sich jetzt konkreter zu Emre Can. „Emre ist ein wichtiger Fußballer. Er ist einer der stärksten Mittelfeldspieler Europas. Wir sind glücklich, wenn er bleibt“, betonte Juve-Sportdirektor Fabio Paratici gegenüber „Sky“. Nachfragen zu einem möglicherweise unmittelbar bevorstehenden Wechsel zu Borussia Dortmund weicht er noch aus: „Wir werden in den nächsten Tagen sehen, was sich da noch so ergibt.“ Möglicherweise müssen BVB-Fans also bis zum Transferschluss am 31. Januar gedulden.

Update vom 26. Januar, 19.00 Uhr: Nach Informationen von „Sky“ deutet alles darauf hin, dass Dortmund den Zuschlag bekommt. Zu den Konkurrenten zählt neben Bayern München auch Tottenham Hotspur. Der größte Hinweis auf den Wechsel von Can: Der Nationalspieler stand beim Spiel gegen den SSC Neapel schon nicht mehr im Kader. Offizielle Begründung: Grippe. Allerdings soll der tatsächliche Grund ein möglicher Abgang von Can sein. Laut „Sky“ soll der Transfer Anfang nächster Woche finalisiert werden.

Update vom 23. Januar, 12.46 Uhr: Neben dem BVB sollen vor allem Klubs aus der Premier League, wo Can von 2014 bis 2018 das Trikot des FC Liverpool trug, an einem Kauf interessiert sein. Das berichtet der Sender „Sky“. Dass die englischen Klubs über mehr finanzielle Mittel als der BVB verfügen, spricht für eine Rückkehr auf die Insel. Aber: Can soll bereit sein, auf Gehalt zu verzichten und sich gut vorstellen können, nach mehreren Jahren im Ausland wieder in der Heimat zu spielen. Keine schlechten Voraussetzungen für die Schwarz-Gelben.

Update vom 4. Januar, 13.10 Uhr: Laut „Gazzetta dello Sport“ verlangen die Juve-Verantwortlichen für Emre Can wohl knapp 40 Millionen Euro! Diese könnte der BVB mit den Einnahmen aus dem Weigl-Verkauf (20 Millionen) nun immerhin schon zur Hälfte stemmen. Dazu müssen die Schwarz-Gelben sich aber zunächst gegen viele hochklassige Mitbewerber wie PSG und Manchester United durchsetzen.

Nach sechs Jahren im Ausland zurück in die Bundesliga

Für Can wäre es nach sechs Jahren im Ausland die Rückkehr in die Bundesliga. Er spielte in der Jugend für Bayern München und wechselte 2013 zu Bayer Leverkusen.

2014 wagte er den Sprung ins Ausland und ging zum FC Liverpool. Seit 2018 spielt er für Juventus Turin.