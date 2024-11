Borussia Dortmund: Bahnt sich ein Can-Beben an? Experte lässt aufhorchen

Bei Borussia Dortmund geht es derzeit drunter und drüber. Der BVB verliert sechs Auswärtsspiele in Folge, hat bereits zehn Punkte Abstand auf Platz eins und ist bereits aus dem Pokal ausgeschieden. Die Kritik gegenüber der Mannschaft und den Verantwortlichen wird immer größer.

Im Fokus steht vor allem Kapitän Emre Can, der seit Wochen seiner Form hinterherläuft. In Mainz (1:3) sah er zudem die Rote Karte. Laut Marcel Reif sei nun ein denkwürdiges Szenario rund um den Kapitän von Borussia Dortmund möglich.

Borussia Dortmund: Gibt Can die Binde freiwillig ab?

Can stand schon in der vergangenen Saison mehrfach in der Kritik, in dieser Spielzeit steht er nahezu jede Woche negativ in den Schlagzeilen. Der Spielführer des BVB kann mit seinen Leistungen derzeit schlichtweg nicht vorangehen. Statt wie Führungsspieler voranzugehen, lässt er sich zu einer unnötigen Roten Karte hinreißen.

Wie Marcel Reif bei „Bild“ erklärte, halte er es für denkbar, dass Trainer Nuri Sahin ihm nun tatsächlich die Kapitänsbinde abnehmen könnte. Auch zum Schutz des 30-Jährigen. So würde er aus der Schusslinie genommen werden und könnte sich auf sich und seine Leistungen fokussieren.

Reif fügte hinzu, dass Can ja ein „intelligenter Kerl“ sei, der durchaus von sich aus auf die Idee kommen könnte, dass ihn ein solcher Verzicht von einigem Druck befreien würde, der seinen Leistungen offensichtlich nicht förderlich ist.

Kapitänswechsel im Sinne des Teams?

In den kommenden beiden Partien fehlt Can dem BVB aufgrund seiner Sperre ohnehin. Doch ob er auch danach noch die Binde tragen wird? Sollte Can die Binde abgeben, würde dies nichts an seinem Standing im Team ändern. Wie Sahin und auch einige seiner Teamkollegen mehrfach betont haben, sei Can im Team nicht nur enorm wichtig, sondern auch sehr beliebt.

An Einfluss in der Kabine und innerhalb der Mannschaft müsste er also nicht einbüßen, doch an Verantwortung nach außen könnte er ein wenig Last abgeben. Ob er diesen drastischen Schritt nun tatsächlich gehen wird, bleibt abzuwarten.