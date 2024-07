Borussia Dortmund: Jetzt herrscht bittere Gewissheit – Spieler-Hoffnung endgültig geplatzt!

Ausgerechnet im heimischen Westfalenstadion platzt die allerletzte Hoffnung! Am Mittwochabend (10. Juli) duellierten sich England und die Niederlande um den zweiten EM-Finalplatz. Wer würde Spanien herausfordern? Auch ein Spieler von Borussia Dortmund durfte sich noch berechtigte Hoffnungen machen.

Mit Donyell Malen war nur noch ein Profi von Borussia Dortmund im Turnier verblieben (hier mehr dazu lesen). Alle Schwarz-Gelben drückten ihm die Daumen. Es kam jedoch, wie es kommen musste. Der Traum vom Titel scheiterte dramatisch.

Borussia Dortmund: Malen raus

66.000 Fans im Stadion und Millionen Zuschauer vor dem TV und beim Public-Viewing hatten sich schon auf die Verlängerung eingestellt – da hatte Ollie Watkins eine andere Idee. Englands Joker stach mit Anbruch der Nachspielzeit und schoss die „Three Lions“ zum Sieg. Jubel auf der einen, Enttäuschung auf der anderen Seite.

Die Niederlande waren in letzter Sekunde geschlagen. Donyell Malen erlebte den bitteren Moment von der Bank aus. Der Profi von Borussia Dortmund war bereits zur Halbzeit ausgewechselt worden. Sein letzter Auftritt bei diesem Turnier.

Kein Dortmunder gewinnt

Und damit ist auch amtlich: Kein BVB-Profi wird am 14. Juli die Henri-Delaunay-Trophäe in den Berliner Nachthimmel recken! Dortmund hatte mit Malen, Ian Maatsen (mittlerweile zu Aston Villa gewechselt), Niclas Füllkrug, Nico Schlotterbeck, Emre Can, Gregor Kobel, Marcel Sabitzer und Salih Özcan gleich acht Spieler auf die Reise geschickt. Jedoch scheiterten alle in der K.O.-Phase. Zur neuen Saison wird kein EM-Sieger-Hauch durch Dortmund wehen.

Im Kader der Finalisten England und Spanien stehen lediglich zwei Ex-Borussen, einer auf jeder Seite. Für die Briten schickt sich Jude Bellingham an, zum Helden aufzusteigen. Für Spanien kämpft ausgerechnet Mikel Merino, der Deutschland aus dem Turnier köpfte.

Borussia Dortmund: ER war der Letzte

Damit wartet der BVB weiterhin seit 2016 auf einen EM-Titelträger. Damals sicherte sich der Klub schon vor der EM in Frankreich die Dienste von Raphael Guerreiro. Beflügelt stürmte dieser mit Portugal bis ins Finale – und holte den Pokal.

Immerhin: Abseits der Europameisterschaft durfte sich Borussia Dortmund im vergangenen Winter mal wieder über einen Turniersieger freuen: Sebastien Haller gewann mit der Elfenbeinküste den Afrika Cup.